Премьеру балета «Моцарт и Сальери» в постановке Владимира Варнавы представят в Мариинском театре

На исторической сцене театра пройдет вечер к 20-летию творческой деятельности премьера Владимира Шклярова, вместе с которым Варнава переосмыслил партитуру Моцарта для своего нового спектакля. И станцевал вместе с ним главные партии!
Откроет вечер балет «Барышня и хулиган» — сюжет одноименного кинофильма Владимира Маяковского будет представлен в хореографии Константина Боярского на музыку Шостаковича. Рассказанная в танце история о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви, как отмечают в Мариинском, «пришлась по вкусу советскому зрителю в 1962 году — и по сей день этот драматический сюжет трогает публику». Партию Хулигана исполнит Владимир Шкляров, партию Барышни — Мария Ширинкина.
«Барышня и хулиган»
Во втором отделении вечера представят премьеру балета «Моцарт и Сальери» в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Моцарта. «Мы с Володей Шкляровым бережно работаем с музыкой, мы переосмысляем партитуру Моцарта, но все же в этом спектакле доминирует нарратив. Я рассчитываю на узнаваемость этого мифа: что есть Моцарт, есть Сальери — Иуда, который его отравил, предал, обманул, завидовал. Вот об этом спектакль. Он не про конкретных Моцарта и Сальери, живших когда-то, он про людей, которые живут и сегодня, которые чувствуют, завидуют, которые внутри себя решают этот вопрос любви и ненависти», — говорит Варнава, который исполнит в постановке партию Сальери. В образе Моцарта на сцене предстанет сам Владимир Шкляров.
«Баядерка»
Завершит вечер картина «В царстве теней» из балета «Баядерка» Минкуса, поставленная на хореографию Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани. Партию Никии исполнит Виктория Терешкина, Солора — Владимир Шкляров. «Грандиозная картина, ставшая одной из визитных карточек этого балета, олицетворяет торжество классического танца и блеск петербургской школы», — говорят о постановке в Мариинском театре.
Вечер к 20-летию творческой деятельности премьера Владимира Шклярова пройдет 13 июля на исторической сцене Мариинского театра.
16+
Комментарии (0)