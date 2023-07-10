Премьеру балета «Моцарт и Сальери» в постановке Владимира Варнавы представят в Мариинском театре

Во втором отделении вечера представят премьеру балета «Моцарт и Сальери» в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Моцарта. «Мы с Володей Шкляровым бережно работаем с музыкой, мы переосмысляем партитуру Моцарта, но все же в этом спектакле доминирует нарратив. Я рассчитываю на узнаваемость этого мифа: что есть Моцарт, есть Сальери — Иуда, который его отравил, предал, обманул, завидовал. Вот об этом спектакль. Он не про конкретных Моцарта и Сальери, живших когда-то, он про людей, которые живут и сегодня, которые чувствуют, завидуют, которые внутри себя решают этот вопрос любви и ненависти», — говорит Варнава, который исполнит в постановке партию Сальери. В образе Моцарта на сцене предстанет сам Владимир Шкляров.