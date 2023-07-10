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Балет

Премьеру балета «Моцарт и Сальери» в постановке Владимира Варнавы представят в Мариинском театре

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На исторической сцене театра пройдет вечер к 20-летию творческой деятельности премьера Владимира Шклярова, вместе с которым Варнава переосмыслил партитуру Моцарта для своего нового спектакля. И станцевал вместе с ним главные партии!

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Андрея Настасенко

Владимир Шкляров

Фото: Ира Коломина для «Собака.ru»

Владимир Варнава 

Откроет вечер балет «Барышня и хулиган» — сюжет одноименного кинофильма Владимира Маяковского будет представлен в хореографии Константина Боярского на музыку Шостаковича. Рассказанная в танце история о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви, как отмечают в Мариинском, «пришлась по вкусу советскому зрителю в 1962 году — и по сей день этот драматический сюжет трогает публику». Партию Хулигана исполнит Владимир Шкляров, партию Барышни — Мария Ширинкина.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

«Барышня и хулиган»

Во втором отделении вечера представят премьеру балета «Моцарт и Сальери» в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Моцарта. «Мы с Володей Шкляровым бережно работаем с музыкой, мы переосмысляем партитуру Моцарта, но все же в этом спектакле доминирует нарратив. Я рассчитываю на узнаваемость этого мифа: что есть Моцарт, есть Сальери — Иуда, который его отравил, предал, обманул, завидовал. Вот об этом спектакль. Он не про конкретных Моцарта и Сальери, живших когда-то, он про людей, которые живут и сегодня, которые чувствуют, завидуют, которые внутри себя решают этот вопрос любви и ненависти», — говорит Варнава, который исполнит в постановке партию Сальери. В образе Моцарта на сцене предстанет сам Владимир Шкляров.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Баядерка»

Завершит вечер картина «В царстве теней» из балета «Баядерка» Минкуса, поставленная на хореографию Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани. Партию Никии исполнит Виктория Терешкина, Солора — Владимир Шкляров. «Грандиозная картина, ставшая одной из визитных карточек этого балета, олицетворяет торжество классического танца и блеск петербургской школы», — говорят о постановке в Мариинском театре.

Вечер к 20-летию творческой деятельности премьера Владимира Шклярова пройдет 13 июля на исторической сцене Мариинского театра.

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Владимир Шкляров, Владимир Варнава

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