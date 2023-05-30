В Александринском театре представят петербургскую премьеру спектакля «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана

Балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана — это история хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, которая насчитывает три тысячи лет. В основе постановки — любовь к танцу и самой жизни. Сюжет начинается тысячелетия назад, в эпоху караванов, шедших через Центральную Азию по Великому шелковому пути. В зной пустыне под песни шаманов пробуждается любовь и начинает свой вечный танец бессмертная душа.

«Фантастическое путешествие из прошлого в будущее — это история Души, воплощающей в себе многовековые традиции и народный темперамент, и Любви, следующей за ней через все эпохи. История народа, память предков, голоса духов — в каждом действии балета связь времен становится все крепче, чтобы в финале Душа и Любовь стали неделимым целым», — отмечают в Александринском театре.