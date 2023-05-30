В Александринском театре представят петербургскую премьеру спектакля «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана

Постановка немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Впервые спектакль был показан в 2021 году и, как отмечают в театре, «сразу стал сенсацией, завоевав восторженные отзывы зрителей».
Балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана — это история хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, которая насчитывает три тысячи лет. В основе постановки — любовь к танцу и самой жизни. Сюжет начинается тысячелетия назад, в эпоху караванов, шедших через Центральную Азию по Великому шелковому пути. В зной пустыне под песни шаманов пробуждается любовь и начинает свой вечный танец бессмертная душа.
«Фантастическое путешествие из прошлого в будущее — это история Души, воплощающей в себе многовековые традиции и народный темперамент, и Любви, следующей за ней через все эпохи. История народа, память предков, голоса духов — в каждом действии балета связь времен становится все крепче, чтобы в финале Душа и Любовь стали неделимым целым», — отмечают в Александринском театре.
Над балетом работала международная команда. Музыка написана композитором Дэвидсоном Джаконелло, декорации и световые эффекты создала японская мультимедийная художница Йоко Сеяма. Автор либретто и хореограф-постановщик — Рауль Раймондо Ребек, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. В 1987–2008 годах он был ведущим солистом Берлинской государственной оперы, Немецкой оперы и балета Аалто Театр в Эссене. Рабек работал со многими звездами мировой сцены — от Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до Мориса Бежара, Рудольфа Нуреева и Ролана Пети. В качестве балетмейстера и хореографа сотрудничал с коллективами из Германии, Австрии, Швейцарии, Монако, США, Канады, Японии и Гонконга.
О балетном спектакле «Лазги. Танец души и любви»:
Потрясающая хореография Раймондо Ребека, объединяющая традиционный древний танец с элементами классического балета, представит зрителям всю роскошь Востока и магию Великого Шелкового пути. Сочетание красочности и чувственности, традиций и современности, пылающей энергии и глубокого символизма уже стали сенсацией в мире хореографии. Очарование уникального танца и завораживающее звучание народных музыкальных инструментов, невероятная световая партитура и новейшие сценические технологии, а также, конечно, блестящее исполнение труппы Национального балета Узбекистана не оставят никого равнодушным.
Петербургская премьера балетного спектакля «Лазги. Танец души и любви» Национального балета Узбекистана состоится 7 июня на основной сцене Александринского театра.
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