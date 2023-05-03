В Мариинском театре покажут «Щелкунчика» Михаила Шемякина к 80-летию художника

В «Щелкунчике» Шемякин изобразил героев гофмановского мира изобразил в собственном узнаваемом стиле — существами в треуголках и с длинными маскарадными носами, а фантастический город сластей украсил огромным марципановым замком с сахарными башнями. Еще одним символом спектакля стал вальс черных снежинок, который у Шемякина превратился в зловещую вьюгу.

«Задача этой постановки — вернуть сказке гофмановский дух с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями; соединить изобразительную часть с музыкальным драматизмом Чайковского. И воскресить оригинальное либретто Петипа, со временем искаженное и подзабытое», — отмечал художник.