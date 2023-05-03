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Балет

В Мариинском театре покажут «Щелкунчика» Михаила Шемякина к 80-летию художника

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Опираясь на эстетику Гофмана, он переосмыслил либретто и создал собственную версию балета, в которой выступил одновременно и как автор декораций и костюмов, и как сценарист, и как режиссер.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

В «Щелкунчике» Шемякин изобразил героев гофмановского мира изобразил в собственном узнаваемом стиле — существами в треуголках и с длинными маскарадными носами, а фантастический город сластей украсил огромным марципановым замком с сахарными башнями. Еще одним символом спектакля стал вальс черных снежинок, который у Шемякина превратился в зловещую вьюгу.

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«Задача этой постановки — вернуть сказке гофмановский дух с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями; соединить изобразительную часть с музыкальным драматизмом Чайковского. И воскресить оригинальное либретто Петипа, со временем искаженное и подзабытое», — отмечал художник.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной
Мариинский театр

О «Щелкунчике» Михаила Шемякина:

«Нет места на земле, где так любят сказки Гофмана, как в Петербурге», — говорит Михаил Шемякин. Выросшему в Германии на сказках Гофмана и с юных лет иллюстрирующему их, художнику было суждено стать автором новой версии классического спектакля. Его вдохновила запись Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 1998 года — эта интерпретация полностью стерла флер «детского балета», которым со временем покрылось сочинение, и раскрыла всю мощь музыки Чайковского.

Мировая премьера спектакля состоялась 22 года назад — 12 февраля 2001 года. За эти годы «Щелкунчик» Михаила Шемякина выдержал свыше двухсот представлений. Показ балета в честь 80-летия художника пройдет 4 мая на новой сцене Мариинского театра.

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