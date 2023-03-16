Мариинский театр отметит юбилей Рудольфа Нуреева балетом «Дон Кихот»

Мариинский, тогда еще Кировский театр, стал первой большой сценой артиста: он дебютировал в 1958 году в балете «Лауренсия», выступив с примой Наталией Дудинской.
Рудольф Нуреев в 1963 году
О дебюте Рудольфа Нуреева — танцовщика и балетмейстера, который в этом году мог отметить свое 85-летие, — в Мариинском вспоминают так: «Публика была поражена: партия, требующая виртуозности и драматического таланта, легко покорилась молодому артисту. За три года в театре он исполнил около пятнадцати ролей, выйдя на сцену со всеми звездами труппы».
Балет «Дон Кихот», который будет показан в день рождения Нуреева, вошел в репертуар танцовщика, когда ему был 21 год: партия цирюльника Базиль стала для него одной из коронных и любимых. «Роль Базиля нравилась Нурееву за то, что герой не похож на романтических принцев: это живой яркий характер, полный резвости и пылкости. Именно в этой партии артист блистал вместе с неподражаемой Нинель Кургапкиной, которую называли лучшей Китри СССР», — отмечают в Мариинском.
17 марта партию Базиля на исторической сцене Мариинского театра исполнит Кимин Ким, в партии Китри вместе с ним выйдет Рената Шакирова. Эспаду станцует Константин Зверев, в роли уличной танцовщицы выйдет Кристина Шапран. В Мариинском «Дон Кихот» идет в классической версии Александра Горского (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа — в той самой хореографии, которую Нуреев когда-то исполнял сам и на которую опирался при создании собственных постановок.
5 апреля в Мариинском также покажут одноактный балет Фредерика Аштона «Маргарита и Арман», созданный специально для лондонской прима-балерины Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Тогда, в 1963 году, вместе со спектаклем родился их легендарный дуэт, и долгое время никто другой не исполнял этот балет. «В начале нового тысячелетия началась новая история балета «Маргарита и Арман», уже с другим поколением танцовщиков, и зрителям вновь стала доступна знаковая постановка», — говорят в Мариинском театре.
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