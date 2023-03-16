Мариинский театр отметит юбилей Рудольфа Нуреева балетом «Дон Кихот»

О дебюте Рудольфа Нуреева — танцовщика и балетмейстера, который в этом году мог отметить свое 85-летие, — в Мариинском вспоминают так: «Публика была поражена: партия, требующая виртуозности и драматического таланта, легко покорилась молодому артисту. За три года в театре он исполнил около пятнадцати ролей, выйдя на сцену со всеми звездами труппы».

Балет «Дон Кихот», который будет показан в день рождения Нуреева, вошел в репертуар танцовщика, когда ему был 21 год: партия цирюльника Базиль стала для него одной из коронных и любимых. «Роль Базиля нравилась Нурееву за то, что герой не похож на романтических принцев: это живой яркий характер, полный резвости и пылкости. Именно в этой партии артист блистал вместе с неподражаемой Нинель Кургапкиной, которую называли лучшей Китри СССР», — отмечают в Мариинском.