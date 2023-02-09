Запись «Лебединого озера» с участием Рудольфа Нуреева впервые представят на большом экране в Петербурге

Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году — для себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Декорации и костюмы для нуреевского «Лебединого озера» создал греческий художник Николас Георгиадис, работавший над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House.

«Невероятная химия между партнерами, танец на пике карьеры и формы — это был настоящий триумф. Премьерный спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число поклонов: артистов вызывали за занавес 89 раз! С тех пор этот рекорд никем не побит», — говорят в «Авроре».

Спустя два года после премьеры спектакль был снят на видео, которое впервые представят на большом экране в Петербурге в день 85-летия Нуреева — как отмечают в кинотеатре, «в отличном качестве» и «с легким налетом очаровательного пленочного ретро».

«Для российских зрителей интересной и непривычной будет редакция Нуреева — в ней заметное место уделено мужскому танцу. Спектакль демонстрирует талант танцовщика во всем его блеске и темпераменте. Нуреев и Фонтейн, демонстрирующая идеальную чистоту танца в сочетании с деликатностью и нежностью – настоящие «лед и пламень», создавшие один из лучших дуэтов в истории мирового балета», — уверены в «Авроре».

Премьера записи «Лебединого озера» 1964 года с участием Рудольфа Нуреева состоится 17 марта в кинотеатре «Аврора». Начало в 19:00.

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