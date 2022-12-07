Специальная программа к 70-летию хореографа Охада Нахарина пройдет в «Авроре»

Программу «Охад Нахарин. Freedom of dance», посвященную жизни и творчеству израильского хореографа Охада Нахарина, представляет в Петербурге проект TheatreHD арт-объединения CoolConnections. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, главным событием станет премьера на большом экране спектакля «Хора» — гипнотической постановки для 11 танцовщиков, которая будет показана российскому зрителю впервые. Нахарин специально адаптировал спектакль для большого экрана.

Программа к 70-летию Нахарина также включает две работы режиссера Томера Хейманна: биографический документальный фильм «Мистер Гага», рассказывающий и о самом хореографе, и о его изобретении — танцевальном языке или технике «Гага», а также фильм «Вне фокуса», посвященный репетициям знаменитой работы «Deca Dance», в 2013 году показанной на Чеховском фестивале в Москве.

Еще одно событие программы — танцевальный эскиз от компании OMYT, вдохновленный творчеством Охада Нахарина. Участники компании лично практиковали язык gaga, созданный Охадом, поэтому им хорошо знакомы принципы работы с подобной телесностью. Эскиз является взглядом на процессуальность, самобытность и то, что не сказать словами. Хореографом постановки выступила Надежда Коханова в коллаборации с танцовщиками Ариной Соколовой, Александрой Клоковой, Ксенией Крыловой, Марией Афанасьевой и Ольгой Пермикиной.

Специальная программа «Охад Нахарин. Freedom of dance» пройдет в петербургском кинотеатре «Аврора» 24, 25 и 28 декабря. Подробности можно узнать здесь.

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