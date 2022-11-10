Фестиваль инклюзивного перформанса от «Антон тут рядом» и «Перспективы» пройдет на Новой сцене

В программе работы перформеров и танцовщиков с разными возможностями: их поиск взаимодействия и совместного существования на сцене — одна из главных целей фестиваля.
Фестиваль инклюзивного перформанса «Включенное движение» проходит при поддержке и участии фондов «Антон тут рядом» и «Альма Матер», а также благотворительной организации «Перспективы». В течение двух дней зрителям предстоит увидеть процесс взаимодействия и совместного творчества, воплощенных в форме перформанса и спектакля: две версии действия «Новый опыт для ног» с подопечными «Перспектив», «По пути» от студентов «Антон тут рядом» и участников «9 а.m. dance company», а также «До и после» в постановке лаборатории «Орден равновесия с небольшой погрешностью».
«Исследование движения — попытка найти общий язык, сценическое пространство становится лишь поводом узнать друг друга. Что будет если подростки покажут, как правильно быть на сцене профессиональным взрослым перформерам? Что такое дом и поиск пути к нему и к себе в представлении перформеров-студентов фонда «Антон тут рядом»? Как выразить музыку «Build Your House Underground» через тело перформера?» — рассуждают организаторы.
Фестиваль инклюзивного перформанса «Включенное движение» пройдет 12 и 13 ноября на Новой сцене Александринского театра. Расписание:
12 ноября
18:00, фойе — инсталляция «Как дома не в гостях» для шести телевизоров, пяти перформеров и зрителей. Фонд «Антон тут рядом», Алевтина Грунтовская, Дина Верютина.
19:00, медиацентр — «Исходное положение». Реверс-перформанс с подростками.
19:45, фойе — перформанс «Новый опыт для ног» с благотворительной организацией «Перспективы». Версия №1 в ландшафте музыкантов «Build your house underground».
13 ноября
17:00, медиацентр — «По пути». Перформанс «Антон тут рядом» и 9 а.m. dance company.
18:00, фойе — перформанс «Новый опыт для ног» с благотворительной организацией «Перспективы». Версия №2 в ландшафте музыкантов «Build your house underground».
19:00, медиацентр — «До и после». Перформанс лаборатории «Орден равновесия с небольшой погрешностью».
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