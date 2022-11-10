Фестиваль инклюзивного перформанса от «Антон тут рядом» и «Перспективы» пройдет на Новой сцене

Фестиваль инклюзивного перформанса «Включенное движение» проходит при поддержке и участии фондов «Антон тут рядом» и «Альма Матер», а также благотворительной организации «Перспективы». В течение двух дней зрителям предстоит увидеть процесс взаимодействия и совместного творчества, воплощенных в форме перформанса и спектакля: две версии действия «Новый опыт для ног» с подопечными «Перспектив», «По пути» от студентов «Антон тут рядом» и участников «9 а.m. dance company», а также «До и после» в постановке лаборатории «Орден равновесия с небольшой погрешностью».