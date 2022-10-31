Большой и Михайловский театры проведут прямые трансляции спектаклей ко Всемирному дню балета

Трансляции спектаклей, репетиций и выступлений артистов ведущих театров балета России, в числе которых Театр балета Бориса Эйфмана, Большой театр, Михайловский театр и международный культурный проект «Русские сезоны», пройдут во ВКонтакте в честь Всемирного дня балета. 1 ноября пользователи соцсети увидят прямую трансляцию оркестровой репетиции балета «Дон Кихот» в настоящих декорациях и с ведущими артистами Большого театра, а 2 ноября смогут в режиме реального времени наблюдать однократный показ документального фильма «Пространство жизни Бориса Эйфмана».

Кроме того, все два дня «Русские сезоны» будут показывать балетные видеодневники в рамках проекта, призванного познакомить аудиторию с современными хореографами и танцовщиками. Расписание трансляций можно найти по ссылке — там же будет доступен специальный балетный плейлист, подборка коротких видео и тематическая викторина.

«ВКонтакте уже не первый год поддерживает культурные инициативы и с помощью современных технологий знакомит миллионы пользователей социальной сети с удивительным миром искусства. Сегодня, благодаря инструментам платформы, зрители могут в прямом эфире наблюдать за закулисьем мира балета: премьерные показы, репетиции, открытые уроки с участием звезд балета и именитых хореографов — все это доступно пользователям ВКонтакте. Мы рады, что все желающие смогут понаблюдать за мастерством артистов из любой точки мира, где есть подключение к интернету», — говорит директор по стратегическим проектам ВКонтакте Зера Черешнева.