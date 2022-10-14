Большой театр не может обеспечить балерин пуантами из-за санкций

На сегодняшний день в России, по словам Урина, качественная балетная обувь не изготавливается, а «организовать импортозамещение за один год» власти не могут. Ввиду того, что из-за санкций балерины буквально «остались без обуви», он призвал чиновников упростить процедуру оформления закупок за границей.

Владимир Урин Генеральный директор Большого театра, выдержка по ТАСС: Такое разрешение [на приобретение за границей определенных товаров по списку] давали на год. Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции. […] На балетную женскую обувь мы отправили просьбу дать нам разрешение, поскольку у нас нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем, что, кстати, очень плохо. Это одна из позиций. Мы получили вместо месяца, установленного на разрешение, отказ через три месяца. Мы не можем приобрести зарубежную балетную обувь.

Также Урин предложил создать в Минкультуры рабочую группу по вопросам импортозамещения в культуре. «Мы готовы собрать рабочую группу классных специалистов в Министерстве культуры и дать рекомендации, на что обратить внимание и чем может заняться «Ростех» или кто-то, кто будет заниматься дальнейшим развитием тех производств, которые нам необходимы для импортозамещения», — заявил он.

«По рабочей группе - разумеется, мы ее создадим. […] Мы попросим в обязательном порядке, чтобы был Минпромторг в составе нашей рабочей группы. Естественно, приветствуется участие всех коллег, всех присутствующих», — ответила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.