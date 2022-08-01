Пермский театр едет с гастролями в Петербург! «Корсар» Мариуса Петипа, вечер одноактных балетов и «Лебединое озеро» Алексея Мирошниченко

Антон Пимонов — хореограф, выпускник Академии имени Вагановых, в прошлом солист Мариинского театра, а ныне руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета — возвращается в Петербург, чтобы представить серию показов балетов «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», а также вечер одноактных балетов на сцене Михайловского театра. Гастроли откроются «Корсаром» Мариуса Петипа в редакции Василия Медведева по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы. Приключенческий сюжет, ориентализм, любовь, пиратская экзотика и сцена крушения корабля — «все, как в крупнобюджетном блокбастере в стиле Золотого века Голливуда», обещают в театре. Показы балета «Корсар» пройдут 14, 15 и 16 августа.