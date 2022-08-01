Пермский театр едет с гастролями в Петербург! «Корсар» Мариуса Петипа, вечер одноактных балетов и «Лебединое озеро» Алексея Мирошниченко

Пермский балет едет в Петербург с гастрольной программой — самой масштабной за последние годы. В этом сезоне она показывает разные эпохи в жизни труппы и представляет как классический репертуар, так и современные постановки.
«Корсар»
Антон Пимонов — хореограф, выпускник Академии имени Вагановых, в прошлом солист Мариинского театра, а ныне руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета — возвращается в Петербург, чтобы представить серию показов балетов «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», а также вечер одноактных балетов на сцене Михайловского театра. Гастроли откроются «Корсаром» Мариуса Петипа в редакции Василия Медведева по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы. Приключенческий сюжет, ориентализм, любовь, пиратская экзотика и сцена крушения корабля — «все, как в крупнобюджетном блокбастере в стиле Золотого века Голливуда», обещают в театре. Показы балета «Корсар» пройдут 14, 15 и 16 августа.
«Жизель»
«Жизель» Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа в редакции Татьяны Легат на музыку Адольфа Адана продолжит программу гастролей 18 и 19 августа. В 1926 году «Жизель» в канонической хореографии Мариуса Петипа (1884, Мариинский театр) открыла первую страницу в истории Пермского балета. В 2008 году реставрацию постановки осуществила экс-солистка Мариинского театра Татьяна Легат.
«Лебединое озеро»
С 21 по 25 августа на сцене Михайловского театра покажут «Лебединое озеро» в авторской редакции Алексея Мирошниченко, переосмысляющей сюжет хрестоматийного балета Петра Ильича Чайковского. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.
Закрывает гастроли вечер одноактных балетов. В программе «Когда падал снег» Дагласа Ли и два спектакля, созданные Антоном Пимоновым в статусе руководителя Пермского балета: «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт №5» на музыку Сергея Прокофьева. В конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2022 «Озорные песни» были отмечены тремя номинациями, а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист. Вечер одноактных балетов пройдет 26 августа.
Руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:
Современный артист балета должен быть полиглотом — уметь говорить на разных языках танца, знать разные хореографические стили, поэтому мы стремимся развивать в репертуаре нашей труппы несколько направлений. Гастроли Пермского балета в Михайловском театре представляют часть из них — это классика XIX века («Корсар» и «Жизель»), спектакли Алексея Мирошниченко, моего предшественника на посту руководителя Пермского балета («Лебединое озеро»), и новые постановки («Озорные песни» и «Концерт №5»).
Гастроли Пермского театра оперы и балета в Петербурге пройдут с 14 по 26 августа на сцене Михайловского театра. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
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