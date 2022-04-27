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Балет

Танцовщики Мариинского театра Кимин Ким и Анастасия Лукина проведут мастер-классы в Studio Context прима-балерины Дианы Вишневой

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Танцовщики Мариинского театра — премьер и лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 Кимин Ким и солистка Анастасия Лукина — проведут мастер-классы по классическому танцу. Уроки будут проходить в Studio Context прима-балерины Дианы Вишневой на Новой Голландии.

Виктория Назарова

На балетных классах вместе с учениками они разберут технические особенности классического танца и «секреты», которые помогают самим артистам в работе.

Перед каждым из балетных классов в Studio Context пройдут подготовительные занятия: гимнастика Айкуне для разогрева мышечной системы, а после — Биогиннастика для снятия напряжения.

«Мне бы хотелось, чтобы мой класс стал общением. Мы будем делать не только плие и другие элементы, мы будем общаться на языке классического танца. Мое пожелание участникам - чувствовать себя свободно и задавать вопросы», — поделился Кимин Ким.

Оба мастер-класса подойдут для продвинутого уровня подготовки. Они пройдут 2 и 10 мая в пространстве Studio Context на Новой Голландии. Подробности можно посмотреть здесь.

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