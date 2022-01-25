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Сергей Полунин покажет в Петербурге премьеру нового балета «Распутин» — с музыкой Кирилла Рихтера и костюмами Ульяны Сергеенко

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Сергей Полунин покажет в Петербурге премьеру своего нового балета «Распутин» в постановке хореографа Юки Ойши. По признанию самого танцовщика, в первую он расскажет «историю человеческих отношений».

Данила Головкин

Юка Ойши создала балет «Распутин» специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Григорий Распутин, созданный хореографом, совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты. В одноименном балете Распутин прежде всего — человек, а уже потом исторический персонаж.

«Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные историческиегерои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — отметил Полунин.

Оригинальную музыку для балета «Распутин» написал 32-летний композитор Кирилл Рихтер. Костюмы создала дизайнер Ульяна Сергеенко.

Премьерный показ балета «Распутин» состоится в петербургском БКЗ «Октябрьский» 8 октября 2022 года.

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Ульяна Сергеенко, Сергей Полунин

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