Паблик-ток с молодыми артистами и урок прямо на исторической сцене: Мариинский театр проведет День балета онлайн

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Мариинского театра, крупнейшие балетные труппы отмечают Всемирный день балета (World Ballet Day) в один из дней октября с 2014 года — проводят прямые трансляции классов и репетиций, показывают фрагменты спектаклей и интервью с артистами. Первый такой праздник состоялся семь лет назад в Королевском театре Ковент-Гарден. Инициативу подхватили Большой театр, Австралийский балет, Национальный балет Канады, Шведский королевский балет и другие. Мариинский театр впервые присоединится к этому международному проекту в прошлом году.

В 10:00 по московскому времени педагог-репетитор Яна Селина проведет урок с артистами прямо на исторической сцене театра. Любой зритель, где бы он ни находился, сможет на один час стать частью Мариинского балета. Трансляция продлится чуть больше часа. Концертмейстер на уроке — Геннадий Меркулов.

С 17:00 до 18:30 запланирован паблик-ток с молодыми артистами балета Мариинского театра о будущем балетного искусства: участвуют Мария Хорева, Мария Ильюшкина, Мей Нагахиса, Мария Буланова, Камилла Мацци, Виктор Кайшета, Роман Малышев и Всеволод Маевский. Модератор — и.о. заведующего балетной труппой Мариинского балета Юрий Фатеев. Вопросы из аудитории солистам будут задавать студенты Академии Русского балета имени Вагановой и Академии танца Бориса Эйфмана. Встреча пройдет на русском языке с переводом на английский.

День балета завершится показом фрагментов самых ярких балетных событий этого лета — с 19:00 до 21:00. В программе гала — номера из бенефисов Виктории Терешкиной, Екатерины Кондауровой, Кимина Кима, а также выступление Дианы Вишневой на юбилейном вечере в честь Людмилы Ковалевой. Зрители, которые подключатся к трансляции ровно в 19:00, смогут заглянуть в закулисье театра и увидеть детали подготовки премьеры балета «Дочь фараона» в Мариинском.