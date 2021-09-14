20 величайших хореографов, 8 премьер в России и 160 артистов балета: фестиваль Dance Open объявил программу юбилейного сезона

Фестиваль Dance Open откроется 6 ноября в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» — презентацией мультимедийного видео-экскурса «Балетная азбука». Съемка проекта проходила в культовых балетных локациях: в Большом и Мариинском театрах, репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, Музее театрального и музыкального искусства. В проект включены уникальные фрагменты исполнений ведущих танцовщиков мира.

8 и 9 ноября на сцене театра «Балтийский Дом» разжигают страсти долгожданные испанцы — выступление Национального балета Испании в рамках фестиваля было анонсировано еще в марте 2020 года. Покажут народный испанский танец в авторских версиях трех хореографов столетия — танцовщика, педагога и балетмейстера Марио Майя, постановщика Антонио Нахарро и недавно назначенного художественного руководителя Национального балета Испании Рубена Ольмо.