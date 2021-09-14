20 величайших хореографов, 8 премьер в России и 160 артистов балета: фестиваль Dance Open объявил программу юбилейного сезона

В ноябре в Петербурге пройдет Международный фестиваль балета Dance Open. В программе юбилейного, двадцатого сезона — работы более 20 величайших хореографов разных поколений, 8 премьерных для России постановок, 160 артистов, представляющих более 15 всемирно известных хореографических брендов. Рассказываем о программе.
Фестиваль Dance Open откроется 6 ноября в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» — презентацией мультимедийного видео-экскурса «Балетная азбука». Съемка проекта проходила в культовых балетных локациях: в Большом и Мариинском театрах, репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, Музее театрального и музыкального искусства. В проект включены уникальные фрагменты исполнений ведущих танцовщиков мира.
8 и 9 ноября на сцене театра «Балтийский Дом» разжигают страсти долгожданные испанцы — выступление Национального балета Испании в рамках фестиваля было анонсировано еще в марте 2020 года. Покажут народный испанский танец в авторских версиях трех хореографов столетия — танцовщика, педагога и балетмейстера Марио Майя, постановщика Антонио Нахарро и недавно назначенного художественного руководителя Национального балета Испании Рубена Ольмо.
11 и 12 ноября на сцене театра Музыкальной комедии Introdans — национальный танцевальный бренд Нидерландов и одна из самых авторитетных балетных компаний мира. В этом году компании под руководством Тона Виггерса и Роэля Вооринтхольта исполняется 50 лет, и свой «Золотой сезон» 2021/22 она отмечает гастролями в Петербурге.
В программе три постановки «едва ли не самых модных, востребованных, революционных и ни на кого не похожих хореографов». Это Kaash — о разрушении, сохранении и создании нового постановка в хореографии Акрама Хана, «Whim/Прихоть» — премьерная в России комедийная пьеса Александра Экмана, а также «Promenade/Прогулка» — от художественного руководителя Американского театра танца Элвина Эйли Роберта Баттла.
Кульминационное событие фестиваля — Гала звезд мирового балета Dance Open — пройдет 14 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский». «Феерический праздник танца, эксклюзивный концерт ручной сборки, Haute couture и limited edition актуального пластического текста, событие, которое не разочарует, что бы ни происходило вокруг... За много лет об этом концерте так много сказано в прессе, что добавить нечего. Разве что самое главное: для команды фестиваля этот вечер был и останется актом признания в любви к зрителям», — говорят о событии организаторы фестиваля.
Международный фестиваль балета Dance Open пройдет с 6 по 14 сентября. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.
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