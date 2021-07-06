Спектакль-посвящение Пине Бауш и балет в музее: объявлена программа фестиваля Context. Diana Vishneva в 2021 году

IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva объявил программу 2021 года. Фестиваль пройдет в Москве и Петербурге с 29 августа по 4 октября. В программе спектакли танцевальных компаний из России, Испании и Италии, а завершит девятый фестиваль вечер российской хореографии.
В этом году программа фестиваля Context. Diana Vishneva будет включать международную, российскую, параллельную и кинопрограммы, а также выпуск книги, посвященной современному танцу. Кроме того, покажут постановки, которые были перенесены из программы фестиваля прошлого года — в том числе балеты «Шут» и «Шахерезада», последний из которых с Дианой Вишневой в главной роли. Хореограф обеих постановок — Алексей Мирошниченко, исполнители — артисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
В Москве и Петербурге в рамках международной программы будет представлен спектакль-лекция Moving with Pina («Двигаясь вместе с Пиной») в исполнении Кристианы Морганти. Автор и танцовщица посвятит постановку Пине Бауш, в труппе которой работала многие годы, и через собственные воспоминания, истории и ощущения от репетиций расскажет о личности немецкого хореографа. Футуристическую постановку Pasionaria («Пассионария») от испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау, посвященную развитию человечества, чувствительности и чувственности, также увидят зрители двух городов.
В рамках российской программы состоятся премьеры постановок двух хореографов из России. Павел Глухов представит новую работу «Бумажный человек», созданную специально для фестиваля и показа в арт-пространстве. Исследуя стадии развития человека как антропологического вида, автор выходит за рамки привычных представлений о форматах современной хореографии. Показы пройдут в пространствах ГМИИ имени Пушкина в Москве и Государственного Эрмитажа в Петербурге. Еще одна работа, междисциплинарный проект Nafs («Эго») хореографа Нурбека Батуллы, объединит национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии. Премьера состоится в Москве в ДК «Рассвет», в Петербурге — в пространстве «Севкабель Порта».
Еще один новый формат фестиваля в этом году — вечер современной российской хореографии. Постановщики, финалисты и победители Конкурса молодых хореографов разных лет, получат возможность представить новые проекты при полной технической и организационной поддержке фестиваля. На первом вечере свои работы представят три российских хореографа: Эрнест Нургали, победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина, финалист и участница Конкурса 2018 и 2019 годов, и Ольга Лабовкина, победитель Конкурса 2017 года. Сам Конкурс молодых хореографов не прекратит свое существование — он перетекает в иные формы поддержки и развития талантливых художников.
В конце сентября фестиваль выпустит первую книгу издательской программы — работу социолога и теоретика танца Габриэлы Кляйн Pina Bausch und das Tanztheater. Die Kunst des Übersetzens («Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода»). Куратором издательской программы Context. Diana Vishneva выступит профессор Стефани Джордан, всемирно признанный специалист в области современного танца, автор множества книг по истории и анализу современной хореографии и смежных дисциплин.
В 2021-м году фестиваль Context. Diana Vishneva расширяет параллельную программу. Кроме танцевальных мастер-классов от хореографов из России, Испании и США, параллельная программа IX фестиваля Context включает фотолабораторию израильского фотографа Аскафа Авраама, мастер-класс по работе со звуком композитора Фредерик Жарабо и другие события, которые развивают смежные с современным танцем дисциплины и объединяют разные виды искусств. Кинопрограмма Context 2021, при поддержке фестиваля документального кино Beat Films, представит документальные фильмы и проекты, часть из которых будут показаны в России впервые.
Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет с 29 августа по 4 октября 2021 года. Подробнее о программе можно узнать здесь.
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