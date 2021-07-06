Спектакль-посвящение Пине Бауш и балет в музее: объявлена программа фестиваля Context. Diana Vishneva в 2021 году

В этом году программа фестиваля Context. Diana Vishneva будет включать международную, российскую, параллельную и кинопрограммы, а также выпуск книги, посвященной современному танцу. Кроме того, покажут постановки, которые были перенесены из программы фестиваля прошлого года — в том числе балеты «Шут» и «Шахерезада», последний из которых с Дианой Вишневой в главной роли. Хореограф обеих постановок — Алексей Мирошниченко, исполнители — артисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

В Москве и Петербурге в рамках международной программы будет представлен спектакль-лекция Moving with Pina («Двигаясь вместе с Пиной») в исполнении Кристианы Морганти. Автор и танцовщица посвятит постановку Пине Бауш, в труппе которой работала многие годы, и через собственные воспоминания, истории и ощущения от репетиций расскажет о личности немецкого хореографа. Футуристическую постановку Pasionaria («Пассионария») от испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау, посвященную развитию человечества, чувствительности и чувственности, также увидят зрители двух городов.

В рамках российской программы состоятся премьеры постановок двух хореографов из России. Павел Глухов представит новую работу «Бумажный человек», созданную специально для фестиваля и показа в арт-пространстве. Исследуя стадии развития человека как антропологического вида, автор выходит за рамки привычных представлений о форматах современной хореографии. Показы пройдут в пространствах ГМИИ имени Пушкина в Москве и Государственного Эрмитажа в Петербурге. Еще одна работа, междисциплинарный проект Nafs («Эго») хореографа Нурбека Батуллы, объединит национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии. Премьера состоится в Москве в ДК «Рассвет», в Петербурге — в пространстве «Севкабель Порта».