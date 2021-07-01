Большой театр провел второй отбор в рамках Молодежной балетной программы

Молодежная балетная программа — масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов России. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе Большого театра сроком от 3 до 9 месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания «Ингосстрах» обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.

Заявки на участие в программе принимаются на протяжении всего 2021 года. Стать участником конкурса может любой гражданин России не старше 1997 года рождения, обучающийся на последнем курсе или только завершивший профессиональную подготовку по профилю «Хореографическое искусство, артист балета». В случае достижения значительных результатов во время прохождения стажировки конкурсанты будут зачислены в балетную труппу Большого театра.