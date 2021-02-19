В Петербурге пройдет первая авторская фотовыставка премьера Мариинского театра Ксандера Париша

Фотовыставка Life in Russian ballet — ретроспектива театральной жизни Петербурга глазами британского танцовщика и фотографа. Для премьера Мариинского театра Ксандера Париша выставка станет первой авторской. Закулисные фотографии покажут в галерее Arts Square на Итальянской улице, 5.

«История началась несколько лет назад, когда мой друг подарил мне свою пленочную камеру. Во время спектаклей, когда я запасал, а не танцевал, я начал снимать на пленку Илфорда. На выставке будут представлены некоторые из моих любимых снимков закулисной жизни театра!» — говорит танцовщик.

Фотовыставка Life in Russian ballet пройдет с 11 по 13 марта.