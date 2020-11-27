На Новой сцене Александринского театра пройдет XXII Международный фестиваль современного танца Open Look

Традиционно миссия фестиваля — активное продвижение новых имен. В рамках Open Look свои танцевальные постановки покажут хореографы и артисты из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Сочи, Иерусалима, Мюнхена и Петербурга. Также в этом году фестиваль впервые вынесет свою программу в онлайн формат — часть спектаклей можно будет посмотреть в трансляциях.

Большинство коллективов будут впервые принимать участие в фестивале. Но есть и 3 постановки из числа номинантов на «Золотую Маску». Например, постановка «Лилит», которая была отобрана оргкомитетом Open Look в начале года, стала лауреатом премии «Золотая маска»-2020.

«Ежегодно фестиваль Open Look представлял международные и российские проекты, но еще в прошлом году мы запланировали сделать отдельный фестиваль, посвященный именно современному танцу России. При помощи экспертов из 120 заявок было выбрано 20 танцевальных постановок. Значение российского современного танца в мировой культуре пока не столь заметно, но, несмотря на отсутствие внятной политики в отношении современного танца, он развивается, завоевывая сердца молодых людей», — отметил директор фестиваля Вадим Каспаров.

XXII Международный фестиваль современного танца Open Look пройдет на Новой сцене Александринского театра с 9 по 12 декабря. Подробности можно посмотреть здесь.