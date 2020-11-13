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Studio Context Diana Vishneva сняли видеоуроки на фоне Дворцовой площади

Команда Studio Context Diana Vishneva при поддержке отеля «Кемпински Мойка 22» сняла серию видео-уроков на фоне титульных видов Петербурга: Дворцовой площади, Зимнего дворца и Александринской колонны. Локацией для съемок студии прима-балерины послужила терраса ресторана Bellevue. Программа состоит из уроков открытого уровня по балетному классу для детей и начинающих взрослых, йоге для танцовщиков, растяжке и современному танцу. 

Цикл видео подходит и для профессионалов, и для любителей. В студии, которая базируется на Новой Голландии, все эти направления можно посетить офлайн. Гости отеля получат доступ к записям уроков и особые привилегии при посещении самой студии.

Фото: Ксения Каргина, Андрей Настасенко

Режиссер: Дарья Лукашевич

Монтаж: Дарья Лукашевич

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