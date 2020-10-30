Скончался балетмейстер-репетитор, бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий

Геннадий Наумович Селюцкий начал свою исполнительскую карьеру в Кировском, ныне Мариинском) театре сразу после выпуска из Ленинградского хореографического училища в 1956 году и рано начал совмещать ее с педагогической. С 1963 по 2012 годы он преподавал в Академии русского балета имени Вагановой и проводил репетиции с подопечными в театре параллельно с собственными выходами на сцену.

Селюцкий готовил партии с Фарухом Рузиматовым, Игорем Зеленским, Константином Заклинским, Махаром Вазиевым, Игорем Петровым, Юлией Махалиной, Андрисом Лиепой, Виктором Барановым, Игорем Колбом, Леонидом Сарафановым, Эрнестом Латыповым, Данилой Корсунцевым, Евгением Иванченко, Андреем Ермаковым. Многие из них сегодня продолжают дело учителя, передавая новому поколению эстафету петербургской школы классического танца.

«Творческая энергия азартного артиста жила на репетициях ищущего, чуткого педагога, увлекавшего солистов поиском своего ключика к каждому образу, проживанием и переживанием каждой роли. Маркой качества учебы или работы под его руководством отмечены танцовщики, выступающие на многих сценах мира. В памяти учеников и зрителей Геннадий Селюцкий навсегда останется темпераментным, харизматичным артистом и энергичным, мудрым наставником, болеющим за искусство, которому служил всю жизнь», — говорят в Мариинском театре.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Геннадия Наумовича Селюцкого.