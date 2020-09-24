В Петербурге покажут новую версию балета Ильи Живого на музыку Моцарта и Тоси Чайкиной

Екатеринбургский ТанцТеатр в честь своего 30-летия привозит в Петербург программу из двух отделений. В первом покажут работу «Трио» от француженки Кристин Ассид, в прошлом воспитанницы культового израильского ансамбля современного танца «Батшева». Во втором – новую версию балета Adulte, поставленного Ильей Живым в 2014 году для прима-балерины Виктории Терешкиной на музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Тоси Чайкиной. В этом году хореограф и танцовщик Мариинского театра перенес его на артистов из Екатеринбурга, с которыми сам выйдет на сцену.