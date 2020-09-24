Екатеринбургский ТанцТеатр в честь своего 30-летия привозит в Петербург программу из двух отделений. В первом покажут работу «Трио» от француженки Кристин Ассид, в прошлом воспитанницы культового израильского ансамбля современного танца «Батшева». Во втором – новую версию балета Adulte, поставленного Ильей Живым в 2014 году для прима-балерины Виктории Терешкиной на музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Тоси Чайкиной. В этом году хореограф и танцовщик Мариинского театра перенес его на артистов из Екатеринбурга, с которыми сам выйдет на сцену.
В Петербурге покажут новую версию балета Ильи Живого на музыку Моцарта и Тоси Чайкиной
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Прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, Adulte, 2014 г.
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«Трио»
Екатеринбургский ТанцТеатр существует с 1990 года под руководством Олега Петрова. В репертуаре труппы – неоклассика и современный танец. С компанией сотрудничают европейские хореографы, специализирующиеся на контемпорари-плстике. ТанцТеатр четырежды становился номинантом Российской национальной премии и фестиваля «Золотая Маска»: в 2005, 2015 и 2019, 2020 годах.
27 сентября
Новая сцена Александринского театра
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