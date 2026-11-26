12 декабря в Музее Фаберже открывается выставка портсигаров фирмы Фаберже «Золотой век русской артистократии в драгоценных подарках». В экспозицию впервые войдут портсигары, табакерки и папиросницы из коллекции американского бизнесмена и филантропа Джона Трайна. Также покажут произведения ювелирного и изобразительного искусства, связанные с культурой русского дворянского быта конца XVIII — начала XX века.

Собрание Трайна — самая крупная коллекция табакерок Фаберже в мире. Он собирал предметы в течение 20 лет. Многие образцы прежде принадлежали представителям династии Романовых, лицам высшего света и военной элиты времен Александра III и Николая II.

В коллекции есть портсигары из редких материалов: карельской березы, вороненой стали, а также изделия, выполненные в модной в конце XIX века технике имитации природных самородков. Экспозиция охватит работы предшественников Фаберже: изделия русских и зарубежных ювелиров из собрания музея периода от Екатерины II до Николая I.