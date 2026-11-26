Выставка «Золотой век русской артистократии в драгоценных подарках» с портсигарами, табакерками и папиросницами стартует 12 декабря.
Табакерка фирмы Charles Rawlings & William Summers с портретом великого князя Владимира Александровича. Англия, Лондон, 1871
12 декабря в Музее Фаберже открывается выставка портсигаров фирмы Фаберже «Золотой век русской артистократии в драгоценных подарках». В экспозицию впервые войдут портсигары, табакерки и папиросницы из коллекции американского бизнесмена и филантропа Джона Трайна. Также покажут произведения ювелирного и изобразительного искусства, связанные с культурой русского дворянского быта конца XVIII — начала XX века.
Собрание Трайна — самая крупная коллекция табакерок Фаберже в мире. Он собирал предметы в течение 20 лет. Многие образцы прежде принадлежали представителям династии Романовых, лицам высшего света и военной элиты времен Александра III и Николая II.
В коллекции есть портсигары из редких материалов: карельской березы, вороненой стали, а также изделия, выполненные в модной в конце XIX века технике имитации природных самородков. Экспозиция охватит работы предшественников Фаберже: изделия русских и зарубежных ювелиров из собрания музея периода от Екатерины II до Николая I.
Портсигар фирмы Фаберже — подарок вдовствующей императрицы Марии Федоровны императору Николаю II на именины. Петербург, 1900
Гравировка внутри: «Милому Ники от Мама. 6 мая 1900».
Табакерка с коронационной медалью Императрицы Екатерины II и черневым декором. Великий Устюг, 1793
Портсигар фирмы Фаберже — подарок азербайджанского предпринимателя Бехбуд-хана Джаваншира Густаву Людвиговичу Нобелю на новый 1917 год. Петербург, 1908–1917
Портсигар фабрики И. Смирнова. Москва, 1908
Накладки на крышке: полковой знак лейб-гвардии Семеновского полка, знак об окончании Пажеского корпуса, знак ордена Святого Георгия; на оборотной стороне — накладной знак ордена Святого Андрея Первозванного
Портсигар фирмы Фаберже. Петербург, 1890-е
Табакерка фирмы Фаберже с портретом великого князя Сергея Александровича — подарок великого князя Сергея Александровича князю А.А. Ширинскому-Шихматову 31 октября 1901 года. Петербург, 1901
Табакерка как драгоценный подарок была для элиты прошлых столетий элементом социального языка, а русский XVIII век нередко называют не только «веком портрета», но и «веком табакерки». От Петра I, разрешившего свободный ввоз табака, и до Екатерины Великой, когда мода на «чихательные коробочки» достигла кульминации, табакерка превратилась из небольшого футляра для хранения табака в роскошный и богато украшенный модный аксессуар.
Среди экспонатов выделяются редкие табакерки с вмонтированными в них медалями, отчеканенными в честь коронаций Екатерины II и Александра I, а также презентационную табакерку с миниатюрным портретом цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II) работы акварелиста Владимира Гау. Ювелирные предметы дополнят серией хромолитографий с описанием обмундирования офицеров и рядовых Императорской армии второй половины XIX века. Также представят «сентиментальные» портреты конца XVIII – первой половины XIX века и сюжетные полотна о жизни петербургской гвардии. Экспонаты выбрали из собраний ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина», ИРЛИ РАН («Пушкинский Дом»), а также частных коллекций.
«Золотой век русской артистократии в драгоценных подарках» продлится с 12 декабря по 21 марта на набережной Фонтанки, 21. Вход по билетам музея.
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