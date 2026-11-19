16 декабря «Севкабель Порт» и «Стрит-арт хранение» откроют первую совместную выставку «Задержите дыхание». В экспозицию войдут работы девяти актуальных художников из Петербурга и уральской арт-группы «ХО ГУЙ», известной тотальными инсталляциями на тему мифологии и традиций.

Центральный экспонат — объект «52Гц» Андрея Воронова и Антона Морозова. На выставке появится остов 25-метрового кита, внутри которого — перформативная инсталляция, созданная специально для проекта. Ранее объект показали в московском Доме культуры «ГЭС-2». Название инсталляции отсылает к сюжету о самом одиноком в мире ките, который не может найти сородичей, откликающихся на ту же частоту. Скелет кита связан с образом бакэ-кудзиры — призрака из японской мифологии, который является рыбакам в виде скелета кита и несет проклятия и мор китобоям. В то же время кит напоминает классический экспонат музея естественной истории.

Отправной точкой для концепции выставки стало наводнение 7 сентября 1977 года, затронувшее территорию современного «Севкабель Порта». Тогда вода поднялась на 231 см — следуя этой отметке, экспозицию разделили на два мира: под водой и над водой. Задержка дыхания, вынесенная в название, становится метафорой замершего времени, хрупкости человеческого существования и границы, за которой привычные вещи обретают новые смыслы.