Работы девяти петербургских художников и уральского объединения «ХО ГУЙ» в экспозиции «Задержите дыхание» с 16 декабря.
Андрей Воронов и Антон Морозов. 52Гц
16 декабря «Севкабель Порт» и «Стрит-арт хранение» откроют первую совместную выставку «Задержите дыхание». В экспозицию войдут работы девяти актуальных художников из Петербурга и уральской арт-группы «ХО ГУЙ», известной тотальными инсталляциями на тему мифологии и традиций.
Центральный экспонат — объект «52Гц» Андрея Воронова и Антона Морозова. На выставке появится остов 25-метрового кита, внутри которого — перформативная инсталляция, созданная специально для проекта. Ранее объект показали в московском Доме культуры «ГЭС-2». Название инсталляции отсылает к сюжету о самом одиноком в мире ките, который не может найти сородичей, откликающихся на ту же частоту. Скелет кита связан с образом бакэ-кудзиры — призрака из японской мифологии, который является рыбакам в виде скелета кита и несет проклятия и мор китобоям. В то же время кит напоминает классический экспонат музея естественной истории.
Отправной точкой для концепции выставки стало наводнение 7 сентября 1977 года, затронувшее территорию современного «Севкабель Порта». Тогда вода поднялась на 231 см — следуя этой отметке, экспозицию разделили на два мира: под водой и над водой. Задержка дыхания, вынесенная в название, становится метафорой замершего времени, хрупкости человеческого существования и границы, за которой привычные вещи обретают новые смыслы.
Среди прочих покажут работы скульптора Константина фон Рибена, автора текстоцентричных граффити Василия Базелевса, междисциплинарной художницы и реставратора Ярославы Комиссаровой, художницы и архитектора Любови Лисицыной, участника объединения «Новые Уличные» Константина Ставрова, скульптора и концептуального художника из группы «Непокоренные» Константина Новикова, скульптора и художника по металлу Ильи Шалашова. Кураторы проекта — Полина Еж, Анна Ветошкина, Антон Морозов и Андрей Воронов.
«Задержите дыхание» с 16 декабря до 28 февраля на Кожевенной линии, 40 («ЦЕХ», 2-й этаж). Информация о билетах появится на ресурсах Порта и САХ.
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