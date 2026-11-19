Проект о ценности авторства и индивидуального художественного почерка в экспозиции с 20 ноября.
20 ноября в пространстве «АЙКИ терраса» открывается персональная выставка петербургского уличного художника Максима Има «У всех свои дела». В экспозиции покажут новые графические работы автора, посвященные проблемам авторства и индивидуального почерка.
Максим много лет работал с уличной средой как пространством спонтанного высказывания. Он начинал с абстракций, а позднее пришел к текстовым надписям. Образы: вымышленные персонажи, встроенные в трещины стен, люки и фактуры города, — рождались, взаимодействовали с окружающей средой и неизбежно исчезали под слоями времени и краски. Переход к серийной графике меняет логику изображения: персонажи утрачивают уличный контекст и собираются в замкнутые композиции.
«У всех свои дела» — совместный проект Галереи Марины Гисич и проекта «АЙКИ АРТ» (AIKI ART). Это не первый опыт сотрудничества «АЙКИ АРТ» с Има: художник уже участвовал в выставочных проектах «Слухи» и «Бенуа Арт Гарден», а его работы можно увидеть в постоянной экспозиции коридора «АЙКИ терраса».
Новая серия «У всех свои дела» пробудет с 20 ноября до 11 февраля на Аптекарской набережной, 18 (Коворкинг Авеню PAGE, 8 этаж). Вход свободный.
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