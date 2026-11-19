«У всех свои дела» — совместный проект Галереи Марины Гисич и проекта «АЙКИ АРТ» (AIKI ART). Это не первый опыт сотрудничества «АЙКИ АРТ» с Има: художник уже участвовал в выставочных проектах «Слухи» и «Бенуа Арт Гарден», а его работы можно увидеть в постоянной экспозиции коридора «АЙКИ терраса».

Новая серия «У всех свои дела» пробудет с 20 ноября до 11 февраля на Аптекарской набережной, 18 (Коворкинг Авеню PAGE, 8 этаж). Вход свободный.

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