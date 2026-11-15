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Искусство

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В Этнографическом музее идет выставка о пиве

В центре экспозиции «Живая вода» — реконструированная деревенская пивоварня и инсталляция «Сотворение пива» с метафорой зарождения мира.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

До 25 декабря в Этнографическом музее работает выставка «Живая вода» о пиве. Более 80 артефактов раскрывают хмельное как элемент традиционной культуры, средство связи, проводник между сакральным и повседневным. В центре экспозиции — реконструированная деревенская пивоварня и инсталляция «Сотворение пива», трактующая варку как метафору творения мира.

Выставку разделили на три тематических блока. Раздел «Об истоках и основах» знакомит со значением ячменя, ржи, кукурузы и хмеля в народной культуре. Во втором блоке покажут пивоварню с подлинной утварью. Заключительный раздел «Пивной праздник» посвятили традиции обрядового пития: русской братчине, языческим обрядам народов Поволжья, молитвенным ритуалам осетин и общественным пирам. В конце — символический общий стол с национальными угощениями из разных этнических традиций.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Российского этнографического музея

В экспозиции пивоварение осмысляют как особый ритуальный процесс. Путь от сбора хмеля и приготовления напитка до его употребления во время праздников и общинных собраний раскрывает традицию и общинную жизнь, в которой бытовые действия приобретали сакральный смысл.

«Живая вода» в экспозиции до 25 декабря на Инженерной, 4/1Е. Билеты в продаже.

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