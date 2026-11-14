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Искусство

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В «Росфото» открылась выставка фотографий Николая Акимова

Около 200 снимков, включая портреты артистов и кадры из зарубежных поездок, представили к 125-летию художника.

Аркадий Райкин. 1963

Аркадий Райкин. 1963

14 ноября в «Росфото» открылась выставка «Архив Николая Акимова. Фотография как записная книжка», сообщает⁠ музей. В экспозицию вошли работы 1957–1968 годов и образцы фотографической техники. Среди снимков представлены портреты Аркадия Райкина, Дмитрия Шостаковича и Евгения Мравинского, кадры из парижских кафе, с улиц Флоренции и гастролей Театра комедии в Италии.

Николай Акимов – театральный режиссер, сценограф, художник и педагог. Фотографией он увлекся в конце 1950-х и, по воспоминаниям современников, почти не расставался с камерой. Снимал во время прогулок, автомобильных поездок и путешествий.

Акимов фиксировал детали и наблюдения, собирая материал для сценических и графических образов. В кадрах экспериментировал с ракурсами, освещением и «калейдоскопическими» эффектами. Основой проекта стал архив, переданный семьей художника в «Росфото» в 2020 году.

Выставка на Большой Морской, 35, продлится до 17 января 2027 года.

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