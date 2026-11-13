Бернини, Пуссен, Пиранези и ученики Рафаэля: какой получилась масштабнейшая выставка о Риме в Эрмитаже?

Архитектор выставки

Архитектурному решению выставки очень помогло само помещение Малого манежа Эрмитажа. Оно совершенно римское. Гигантские своды из обнаженного кирпича, базиликальное построение, двухъярусное центральное пространство, балконы, альковы, столбы. Все очень сложно и интересно. Поэтому я постарался максимально включить это пространство.

Пространство огромное и в нем нужно было разместить больше полутысячи экспонатов. Ни один посетитель не может с комфортом такое их количество посмотреть за один раз. Поэтому необходимо было сделать какой-то главный маршрут. И здесь мне помогла моя основная профессия архитектора-градостроителя. Любой хорошо спроектированный город, в том числе Рим, представляет систему улиц, которые идут в ясных направлениях и все время держат пешехода в состоянии интереса. Он видит, к чему идет, потом перед ним раскрываются боковые перспективы, что-то впереди его манит. И каждый раз путь превращается в приключение. Оно не осознается, но это дает комфорт прогулки в пространстве. Поэтому я выстроил структуру экспозиции как городской план.

Что касается цвета и материала, они тоже напрашивались сами собой. Рим состоит из мрамора, кирпича, бежевого травертина и покрашенной в охристо-терракотовый штукатурки. Здесь почти все уже было. Оставалось добавить вот этих травертиновых карнизов и штукатурки типично римского цвета, на котором очень выигрышно смотрится и живопись, и графика. Гравюры часто выставляют достаточно уныло на нейтрально-сером фоне. А на таком плотном и цветном, как у нас, хорошо видно, что они не совсем черно-белые, заметен тон бумаги и чернил.

Второй этаж мы намеренно оставили абсолютно стерильным и белым. Там работает только архитектурная форма и графика Пиранези, равным которому в гравюре, по моему (и не только моему) мнению, был только Рембрандт.