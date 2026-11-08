В Эрмитаже открылась выставка об истории первых российских железных дорог

Выставку «Дороге быть!» приурочили к 175-летию открытия магистрали между Петербургом и Москвой.
В Арапском зале Зимнего дворца собрали живопись, графику и памятные предметы, связанные с Царскосельской и Николаевской железными дорогами. Об открытии выставки сообщили в Эрмитаже.
На выставке можно увидеть платки с картами железных дорог. Один выпустили к открытию магистрали между Петербургом и Москвой, напечатав на ткани ее маршрут. На другом изображена сеть железных дорог европейской части страны.
Работы Иосифа Шарлеманя и Василия Тимма показывают, как выглядели вокзалы XIX века. Здесь же представлен портрет графа Алексея Бобринского, который поддерживал строительство Царскосельской дороги. Его написал Франц Винтерхальтер, один из самых востребованных светских портретистов того времени.
Экспозицию дополняют документы о строительстве магистралей, памятные медали и сувениры, выпущенные к их открытию.
Выставка продлится до 24 января 2027 года. Посетить ее можно по билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа.
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