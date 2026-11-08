В Эрмитаже открылась выставка об истории первых российских железных дорог

В Арапском зале Зимнего дворца собрали живопись, графику и памятные предметы, связанные с Царскосельской и Николаевской железными дорогами. Об открытии выставки сообщили в Эрмитаже.

На выставке можно увидеть платки с картами железных дорог. Один выпустили к открытию магистрали между Петербургом и Москвой, напечатав на ткани ее маршрут. На другом изображена сеть железных дорог европейской части страны.