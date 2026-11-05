В Эрмитаже откроют фотовыставку памяти Аркадия Ипполитова «Рим — Петербург. О несходстве сходного»

Работы музейного фотографа Дмитрия Сироткина в экспозиции с 14 ноября.
Дмитрий Сироткин
Сегодня, 5 ноября, исполняется три года со дня смерти петербургского искусствоведа, куратора, хранителя и писателя Аркадия Ипполитова. В память об Аркадии 14 ноября Эрмитаж откроет выставку «Рим — Петербург. О несходстве сходного» с работами фотографа Дмитрия Сироткина.
«Рим — Петербург. О несходстве сходного» вдохновлен одноименным эссе Ипполитова. Размышления о мифе каждого из городов были в центре его творчества, и выставку построили как визуальное высказывание об их сближениях и различиях.
Эрмитажный фотограф Дмитрий Сироткин включил в мемориальный проект 40 снимков. Вместе с ними в Синем зале-транфсформере Главного штаба появится инсталляция «Игра в Рим» из обломков петербургских зданий и скульптур из собрания Эрмитажа, погребенных в песке, словно руины древнеримских зданий.
Аркадий Ипполитов исследовал итальянское искусство XV—XVII веков, маньеризм, античную и христианскую иконографию, зарубежное искусство XX века и историю мирового кинематографа. В 1978 году он поступил на работу в Библиотеку Эрмитажа, где проработал почти десять лет, а в 1987-м перешел в Отдел западноевропейского искусства и позже был назначен хранителем кабинета итальянской гравюры. Искусствоведа не стало 5 ноября 2023 года в Петербурге в возрасте 65 лет.
«Рим — Петербург. О несходстве сходного» пробудет с 14 ноября до 14 марта на Дворцовой, 6-8. Вход по билетам Эрмитажа.
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