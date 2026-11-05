В Эрмитаже откроют фотовыставку памяти Аркадия Ипполитова «Рим — Петербург. О несходстве сходного»

Сегодня, 5 ноября, исполняется три года со дня смерти петербургского искусствоведа, куратора, хранителя и писателя Аркадия Ипполитова. В память об Аркадии 14 ноября Эрмитаж откроет выставку «Рим — Петербург. О несходстве сходного» с работами фотографа Дмитрия Сироткина.

«Рим — Петербург. О несходстве сходного» вдохновлен одноименным эссе Ипполитова. Размышления о мифе каждого из городов были в центре его творчества, и выставку построили как визуальное высказывание об их сближениях и различиях.

Эрмитажный фотограф Дмитрий Сироткин включил в мемориальный проект 40 снимков. Вместе с ними в Синем зале-транфсформере Главного штаба появится инсталляция «Игра в Рим» из обломков петербургских зданий и скульптур из собрания Эрмитажа, погребенных в песке, словно руины древнеримских зданий.