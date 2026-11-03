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Искусство

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В Центре Курехина открывается выставка Андрея Бартенева «Песни эклера»

Более 40 коллажей и оригинальной графики 80-х и 90-х, авторские костюмы, фотографии и видеозаписи перфомансов в экспозиции с 12 ноября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина

С 12 ноября в ЦСИ имени Сергея Курехина начнет работу выставка Андрея Бартенева «Песни эклéра». В экспозицию войдут более 40 коллажей и графических произведений, которые художник создал в 1980-е и 1990-е годы. Также покажут авторские костюмы, фотографии и видеозаписи перфомансов.

Бартенев — график, автор объектов, перформер и скульптор. Был близок к кругу Тимура Новикова и группе «Новые художники», представлял работы в музее Visionary в Балтиморе и Национальном клубе искусств в Gramercy Park в Нью-Йорке. В 2012-м Бартенев оформлял выставку сокровищ в Королевской библиотеке Дании.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра современного искусства имени Сергея Курехина

Название новой выставки отсылает к фамилии учительницы музыки Зои Карловны Э́клер, у которой Андрей учился в школьные годы в Норильске. «Мы кричали: полундра! Эклéр идет — прячься кто может!» — пишет Бартенев в мемуарном очерке к проекту.

В основе экспозиции — произведения Андрея из коллекции семьи Каторгиных и Стаса Каракаша. Екатерина Ким из галереи «Матисс Клуб» (партнер выставки) называет «Песни эклера» квинтэссенцией «наивного, романтического юношеского максимализма и беззастенчивого юмора», близких художнику.

Работы Бартенева пробудут с 12 ноября до 31 января на Среднем проспекте В.О., 93. Вход по билетам Центра Курехина.

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