В Центре Курехина открывается выставка Андрея Бартенева «Песни эклера»

С 12 ноября в ЦСИ имени Сергея Курехина начнет работу выставка Андрея Бартенева «Песни эклéра». В экспозицию войдут более 40 коллажей и графических произведений, которые художник создал в 1980-е и 1990-е годы. Также покажут авторские костюмы, фотографии и видеозаписи перфомансов.

Бартенев — график, автор объектов, перформер и скульптор. Был близок к кругу Тимура Новикова и группе «Новые художники», представлял работы в музее Visionary в Балтиморе и Национальном клубе искусств в Gramercy Park в Нью-Йорке. В 2012-м Бартенев оформлял выставку сокровищ в Королевской библиотеке Дании.