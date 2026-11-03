В Третьяковской галерее открылась выставка «Природа фотографии»

Выставка прослеживает эволюцию пейзажной фотографии от первых опытов до современных художественных практик. Самые ранние произведения экспозиции — работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. Они отражают стремление решать традиционные художественные задачи средствами нового искусства. Чем дальше, тем чаще фотография становилась пространством для художественного эксперимента. Представленные на выставке авторы 20-х годов: Николай Андреев с его пикторализмом и конструктивист Александр Родченко демонстрируют разные подходы к изображению пейзажа.