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Искусство

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В Третьяковской галерее открылась выставка «Природа фотографии»

Экспозиция объединила около 130 произведений более 30 авторов. Многие из работ демонстрируются впервые. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с конца XIX века до наших дней. Среди современных произведений — работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.

Е.П. Вишняков. Песчаная дорога в сосновом лесу. Портрет Ивана Шишкина. 1889. Собрание ГТГ

Е.П. Вишняков. Песчаная дорога в сосновом лесу. Портрет Ивана Шишкина. 1889. Собрание ГТГ

Н.В. Мещерин. Дугино. На Пахре. 1887. Собрание ГТГ

Н.В. Мещерин. Дугино. На Пахре. 1887. Собрание ГТГ

Выставка прослеживает эволюцию пейзажной фотографии от первых опытов до современных художественных практик. Самые ранние произведения экспозиции — работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. Они отражают стремление решать традиционные художественные задачи средствами нового искусства. Чем дальше, тем чаще фотография становилась пространством для художественного эксперимента. Представленные на выставке авторы 20-х годов: Николай Андреев с его пикторализмом и конструктивист Александр Родченко демонстрируют разные подходы к изображению пейзажа. 

А.М. Родченко. Сосны. Пушкино. 1927. Собрание ГТГ

А.М. Родченко. Сосны. Пушкино. 1927. Собрание ГТГ

Н.П. Андреев. Опушка. 1920-е. Собрание ГТГ

Н.П. Андреев. Опушка. 1920-е. Собрание ГТГ

Выставка раскрывает разнообразие подходов к изображению пейзажа. Природа на них может играть роль главного или второсепенного героя, быть объектом документального исследования или созерцания. Отдельное место в экспозиции занимает фотография как средство фиксации художественных практик. 

Н.В. Полисский. Башня. 2000. Собрание ГТГ

Н.В. Полисский. Башня. 2000. Собрание ГТГ

Ф. Инфанте-Арана. Артефакт. Из цикла «Выстраивание знака или Вывернутая перспектива». 1984–1986. Собрание ГТГ

Ф. Инфанте-Арана. Артефакт. Из цикла «Выстраивание знака или Вывернутая перспектива». 1984–1986. Собрание ГТГ

В экспозицию вошли работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, который в 2026 году отметил свое 10-летие. Юбилейный конкурс XMAGE в России собрал более 8 000 заявок. Выставка «Природа фотографии» объединила классические методы и современные мобильные алгоритмы, показав, что современный смартфон в руках мастера стал полноценным художественным инструментом для осмысления природы.

Выставка работает до 28 марта 2027 по адресу: Москва, Крымский Вал, 10, зал 82

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