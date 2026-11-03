В Третьяковской галерее открылась выставка «Природа фотографии»

Экспозиция объединила около 130 произведений более 30 авторов. Многие из работ демонстрируются впервые. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с конца XIX века до наших дней. Среди современных произведений — работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.
Выставка прослеживает эволюцию пейзажной фотографии от первых опытов до современных художественных практик. Самые ранние произведения экспозиции — работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. Они отражают стремление решать традиционные художественные задачи средствами нового искусства. Чем дальше, тем чаще фотография становилась пространством для художественного эксперимента. Представленные на выставке авторы 20-х годов: Николай Андреев с его пикторализмом и конструктивист Александр Родченко демонстрируют разные подходы к изображению пейзажа.
Выставка раскрывает разнообразие подходов к изображению пейзажа. Природа на них может играть роль главного или второсепенного героя, быть объектом документального исследования или созерцания. Отдельное место в экспозиции занимает фотография как средство фиксации художественных практик.
В экспозицию вошли работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, который в 2026 году отметил свое 10-летие. Юбилейный конкурс XMAGE в России собрал более 8 000 заявок. Выставка «Природа фотографии» объединила классические методы и современные мобильные алгоритмы, показав, что современный смартфон в руках мастера стал полноценным художественным инструментом для осмысления природы.
Выставка работает до 28 марта 2027 по адресу: Москва, Крымский Вал, 10, зал 82
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