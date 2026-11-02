27 выставок пройдет в Эрмитаже в 2027 году

Эрмитаж поделился выставочными планами на 2027 год. Всего музей планирует провести 39 выставок: 27 в Петербурге, 11 — в других городах России и одну за рубежом, в Пекине.

Среди прочих представят экспозиции об истории российского императорского двора и культурном наследии регионов Сибири. В пространстве Манежа Малого Эрмитажа покажут персональную выставку современного художника Муханнада Шоно из Саудовской Аравии c видеоартом, графикой и скульптурой. Также на 2027 год запланировали проект «Звуки и ритмы Омана» с предметами Национального музея Султаната.

В Галерее графики весной 2027 года откроют выставку «Гравюрный кабинет Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского» к 200-летию с рождения географа и путешественника. Следующей станет экспозиция «Искусство невозможного. Гротескный орнамент в европейской графике XVI–XVII веков».

В открытом хранении костюма Реставрационно-хранительского центра «Старая деревня» откроется экспозиция «Российский императорский двор. Костюмы для церемоний и балов. К 10-летию Галереи костюма». Тему продолжит временная выставка «Столица империи. Российский императорский двор Александра II и Александра III в произведениях Михаила Зичи» в Николаевском зале Зимнего дворца.

Летом в Зимнем дворце откроют выставку «Серебро за меха» о поиске и атрибуции найденного в пределах России за последние 20 лет восточного серебра VII–XIV веков. Осенью в Манеже Малого Эрмитажа представят экспозицию «Зов предков. Сны Сибири» с каменными изваяниями эпохи бронзы, масками из Хакасии и миниатюрными фигурками с раскопок в селе Бугры на Алтае.

Весной 2027 года в Главном штабе откроется новая экспозиция Галереи современного фарфора. Музей покажет около 150 произведений Императорского фарфорового завода. В Зимнем дворце запланированы еще две выставки керамики: «Картина мира скульптора Фарфорового завода Натальи Данько» и «Тихая жизнь вещей. Натюрморт в современном фарфоре».

Детали выставочных проектов 2027-го станут известны позже.

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