Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Работы Владимира Абиха, alesha, Кирилла Кто и Ильи Мозги выставят на продажу на маркете «Стрит-арт хранения»

«Стрит-арт маркет» с тиражной графикой и мерчем художников уличной волны пройдет 7 и 8 ноября в «Севкабель Порту»

Люба Лисицына. Аттракцион. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Люба Лисицына. Аттракцион. 2026

7 и 8 ноября «Стрит-арт хранение» проведет маркет с работами художников уличной волны. Среди авторов, чьи произведения выставят на продажу: Кирилл Кто, Миша Мост, Илья Мозги, Андрей Люблинский, Владимир Абих, Андрей Оленев, Паша Бумажный, Василий Базелевс, alesha, Jön и Ксюша Ласточка.

В этом году САХ организовал открытый конкурс, чтобы представить на маркете новые имена. Помимо финалистов отбора, свои свежие работы покажут резиденты «Стрит-арт лавки».

Всего в экспозиции участвует 31 художник. Представят тиражную графику и авторский мерч. Цены на работы стартуют от 2500 рублей.

alesha. Шмяк. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

alesha. Шмяк. 2026

Владимир Абих. Мы — буквы, с нами текст. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Стрит-арт хранения»

Владимир Абих. Мы — буквы, с нами текст. 2026

Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 авторов из 12 городов России.

Маркет продлится с 7 по 8 ноября на Кожевенной линии, 40Е. Вход свободный, нужна регистрация.

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: