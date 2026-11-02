Работы Владимира Абиха, alesha, Кирилла Кто и Ильи Мозги выставят на продажу на маркете «Стрит-арт хранения»

«Стрит-арт маркет» с тиражной графикой и мерчем художников уличной волны пройдет 7 и 8 ноября в «Севкабель Порту»
Люба Лисицына. Аттракцион. 2026
7 и 8 ноября «Стрит-арт хранение» проведет маркет с работами художников уличной волны. Среди авторов, чьи произведения выставят на продажу: Кирилл Кто, Миша Мост, Илья Мозги, Андрей Люблинский, Владимир Абих, Андрей Оленев, Паша Бумажный, Василий Базелевс, alesha, Jön и Ксюша Ласточка.
В этом году САХ организовал открытый конкурс, чтобы представить на маркете новые имена. Помимо финалистов отбора, свои свежие работы покажут резиденты «Стрит-арт лавки».
Всего в экспозиции участвует 31 художник. Представят тиражную графику и авторский мерч. Цены на работы стартуют от 2500 рублей.
Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников «уличной волны». В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 авторов из 12 городов России.
Маркет продлится с 7 по 8 ноября на Кожевенной линии, 40Е. Вход свободный, нужна регистрация.
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