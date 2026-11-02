Работы Владимира Абиха, alesha, Кирилла Кто и Ильи Мозги выставят на продажу на маркете «Стрит-арт хранения»

7 и 8 ноября «Стрит-арт хранение» проведет маркет с работами художников уличной волны. Среди авторов, чьи произведения выставят на продажу: Кирилл Кто, Миша Мост, Илья Мозги, Андрей Люблинский, Владимир Абих, Андрей Оленев, Паша Бумажный, Василий Базелевс, alesha, Jön и Ксюша Ласточка.

В этом году САХ организовал открытый конкурс, чтобы представить на маркете новые имена. Помимо финалистов отбора, свои свежие работы покажут резиденты «Стрит-арт лавки».

Всего в экспозиции участвует 31 художник. Представят тиражную графику и авторский мерч. Цены на работы стартуют от 2500 рублей.