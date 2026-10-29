«Художники обращаются к графике и стеклу, оптическим экспериментам, искусственному интеллекту, 3D-моделированию и робототехнике, исследуя, как разные материалы и способы создания образов меняют наши представления о мире», — отмечают в «Цифергаузе».

Выставка «Пока собирается мир» открыта с 29 октября 2026 года по 31 января 2027-го в галерее цифрового искусства «Цифергауз» (пространство «Дом 12» в Новой Голландии, 3 этаж). Вход бесплатный — по предварительной регистрации.

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