«Что, если мир — не готовая реальность, которую мы наблюдаем, а процесс, который происходит прямо сейчас?» — задается вопросом куратор выставки Христина Отс.
В экспозицию выставки «Пока собирается мир» вошли графика, фотографии, произведения из стекла, видеоарт, генеративные работы, интерактивные и кинетические инсталляции. Их авторы — Таня Ахметгалиева, Aizek, Катя Болотова, Лена Буй, Dariella (Дарья Захарова), Мария Инькова Ljós, Ку Киджон, Анна Мартыненко, Ника Пешехонова, Лена Потуремец, Саша Пучкова, SYMETRIA, Полина Титаренко и Синсынбэк Кимёнхун.
В пространстве галереи природные явления встречаются с машинным зрением, а физические объекты — с виртуальными средами. Солнечные блики превращаются в абстрактные узоры, облака приобретают черты человеческих лиц, фрагменты почвы и растений складываются в цифровые ландшафты.
Тему выставки продолжает архитектурное решение мастерской AN I architects: мотивы переплетения и сборки связывают произведения в единую пространственную композицию.
«Художники обращаются к графике и стеклу, оптическим экспериментам, искусственному интеллекту, 3D-моделированию и робототехнике, исследуя, как разные материалы и способы создания образов меняют наши представления о мире», — отмечают в «Цифергаузе».
Выставка «Пока собирается мир» открыта с 29 октября 2026 года по 31 января 2027-го в галерее цифрового искусства «Цифергауз» (пространство «Дом 12» в Новой Голландии, 3 этаж). Вход бесплатный — по предварительной регистрации.
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