В Русском музее впервые пройдут новогодние елки

Серия новогодних елок «Щелкунчик: Волшебство начинается!» пройдет с 16 декабря 2026-го по 10 января 2027-го, каждый день будут устраивать два сеанса: в 11:30 и 14:30. Главным проводником в мир сказок выступит «загадочный волшебник Дроссельмейер», а за «атмосферу чуда» будут отвечать петербургский фокусник-иллюзионист Роман Борщ и артисты театра балета «Северный сказ».

Родители и сопровождающие во время представления смогут прогуляться по экспозиции Мраморного дворца или расположиться в зоне проведения мероприятия в Белом зале.

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