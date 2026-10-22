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Искусство

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В Русском музее впервые пройдут новогодние елки

Среди мраморных колонн и хрустальных люстр в историческом Белом зале Мраморного дворца оживут герои сказки Гофмана «Щелкунчик», зазвучит музыка Чайковского, а Дед Мороз зажжет огни на елке и вручит подарки.

smith371 / Shutterstock.com

Серия новогодних елок «Щелкунчик: Волшебство начинается!» пройдет с 16 декабря 2026-го по 10 января 2027-го, каждый день будут устраивать два сеанса: в 11:30 и 14:30. Главным проводником в мир сказок выступит «загадочный волшебник Дроссельмейер», а за «атмосферу чуда» будут отвечать петербургский фокусник-иллюзионист Роман Борщ и артисты театра балета «Северный сказ».

Родители и сопровождающие во время представления смогут прогуляться по экспозиции Мраморного дворца или расположиться в зоне проведения мероприятия в Белом зале.

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