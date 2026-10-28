Как создавать современное искусство? Вот (не)вредные арт-советы художника Ивана Горшкова

Почему мемы важны в искусстве

Даже в классическом искусстве ясный, вербализуемый смысл — поверхностный слой. И волнует он только поверхностно же относящихся к искусству людей. Все эти мифологические и библейские сюжеты — художников не эти вещи занимали. Их интересовало решение пластических задач. Я же враг смыслов их у меня, в общем-то, нигде нет. Я работаю не над ними, а с макромыслями. Мне очень нравится выражение «культурный код». То, что витает в воздухе. То, что можно назвать «вайбом». Но сложно объяснить словами. Я смотрю на это через призму низовой культуры, например, интернет-приколов. Мемы из ЖЖ, демотиваторы и прочие ржаки на самом деле очень симптоматичны и многое говорят о нулевых, десятых и так далее. Мне интересно пытаться вычленить из этого компоненту, которая существует между строк, какое-то чувство щемящее, присущее тому или всему явлению. То, от чего сегодня нам, мне лично, смешно, страшно, интересно.

«Интересно» — это вообще главный критерий в искусстве. Потому что «красиво» ни о чем не говорит. А «интересно» — уже победа. Человек остановился у картины и хочет с ней провести время. Его что-то в ней зацепило. При этом интересным должен быть не смысл-сюжет. Искусство в этом плане похоже на кулинарию. Вкус супа или пасты же не имеет нарративного значения. Мы не можем сказать, попробовав похлебку что-то вроде: «Иван Петрович зашел к Никодиму Анатольевичу за свежей газетой». Он просто классный, прикольный, кисленький и солоноватый, а еще чем-то воняет.