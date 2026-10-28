Как создавать современное искусство? Вот (не)вредные арт-советы художника Ивана Горшкова

В камерной галерее «573» до середины ноября идет выставка Ивана Горшкова «Натюрморт со сквишами». Ради нее автор узнаваемых мем-скульптур из металла сменил фирменный стиль и перешел на керамику. А по просьбе Собака.ru рассказал, зачем ему это и каким сегодня должен быть совриск (с гифками и эмодзи!).
Иван Горшков
Как и с чего начать в искусстве (спойлер: определиться, с кем ты!)
Мой папа, художник Сергей Горшков, сызмальства научил меня нескольким истинам. Так, он говорил: «Запомни, сын, есть только два направления в искусстве: классицизм и барокко». Это как к 30 годам пора определиться, что ты больше любишь — рок или рэп. Так и в арте. Да, в той или иной мере все относятся или к классицизму, или к барокко. Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений, что предпочитаю я. Но если вдруг они есть, поясню: как художник я движусь по пути неприличной избыточности и перегрузки. Главным моим медиумом последних лет является коллажный ассамбляж, в котором комбинируются и живопись, и редимейды, и медиаэкраны, и самые разные неожиданные вещи.
Как «перегреть» мозг зрителя и создать «ощущение чуда»
Есть очень четкий рецепт: в вашей работе должно быть не менее трех разных компонентов-слоев восприятия. Можно больше, но если три-четыре — базовый минимум. Например, картина. Делаем неясный фигуративный подмалевок. Потом добавляем большое классное пятно, которое будет главным. Дальше колбасками из тюбика выдавливаем знаки, стрелки, нечитабельные буквы. Можно дополнить росписью кисточкой (скажем, капельками). И увенчать все это аэрографическими отводочками градиентными.
Как это работает? Разные приемы заставляют внимание переключаться. И в этом зазоре между регистрами восприятия происходит чудо. Чудо достраивания, дорабатывания мозгом информации. Когда мы видим несопоставимые вещи, это и создает магию. Когда есть хотя бы три приема, мозги уже не справляются. Система восприятия перегружается. А это и есть наша задача! Так, для Cosmoscow я делал живопись на алюминии со всякими прибамбасами. Сверлил в ней здоровенные дыры, подкладывал второй зеркальный слой, приделывал сверху композиции из полированных труб. Но надо уметь и вовремя остановиться. Поэтому в керамике для выставки «Натюрморт со сквишами» я не стал сверлить дырки, вставлять в нее телевизоры и моторчики.
Иван Горшков. Из проекта «Натюрморт со сквишами». 2026
Почему мемы важны в искусстве
Даже в классическом искусстве ясный, вербализуемый смысл — поверхностный слой. И волнует он только поверхностно же относящихся к искусству людей. Все эти мифологические и библейские сюжеты — художников не эти вещи занимали. Их интересовало решение пластических задач. Я же враг смыслов их у меня, в общем-то, нигде нет. Я работаю не над ними, а с макромыслями. Мне очень нравится выражение «культурный код». То, что витает в воздухе. То, что можно назвать «вайбом». Но сложно объяснить словами. Я смотрю на это через призму низовой культуры, например, интернет-приколов. Мемы из ЖЖ, демотиваторы и прочие ржаки на самом деле очень симптоматичны и многое говорят о нулевых, десятых и так далее. Мне интересно пытаться вычленить из этого компоненту, которая существует между строк, какое-то чувство щемящее, присущее тому или всему явлению. То, от чего сегодня нам, мне лично, смешно, страшно, интересно.
«Интересно» — это вообще главный критерий в искусстве. Потому что «красиво» ни о чем не говорит. А «интересно» — уже победа. Человек остановился у картины и хочет с ней провести время. Его что-то в ней зацепило. При этом интересным должен быть не смысл-сюжет. Искусство в этом плане похоже на кулинарию. Вкус супа или пасты же не имеет нарративного значения. Мы не можем сказать, попробовав похлебку что-то вроде: «Иван Петрович зашел к Никодиму Анатольевичу за свежей газетой». Он просто классный, прикольный, кисленький и солоноватый, а еще чем-то воняет.
Иван Горшков. Скан «кучи» для проекта «Натюрморт со сквишами». 2026
Что нужно для хорошей «кучи-натюрморта», как на выставке Ивана в «573»
Для начала нужна какая-то аморфная субстанция. Например, овсяная или манная каша. Выварите гороховый субстрат или намните мокрого хлеба. Очень интересно выглядят всевозможные складки. Намните их. Ну и, конечно, нужны редимейды: фигурки, самоделки, необъяснимые штучки. Можно взять желуди или сосиски. У сосисок есть какая-то магия — с ними все всегда очень смешно. Немножко даже неприлично, но и аппетитно. Это такой базовый скульптурно-графический элемент, который все украшает.
Потом латексные карнавальные маски (я их для себя открыл как сырье натюрмортов). Потому что в деформированном, не надетом виде маска выглядит довольно экзотично. Можно легко манипулировать странностью выражения этого помятого лица, складками, куда-то съехавшими носами и всем таким прочим.
Что еще должно быть в натюрморте? К сожалению, сканер капризничает и совершенно не хочет работать с волосами. А вообще в хорошем натюрморте-куче должна быть жизнь. Зачем сканировать что-то и так вечное, как музейный хрусталь? Это не рационально. Он и так стоит в музее. Как и мрамор. А вот отсканировать холодец с перьями из подушки и пластилином в кошачьей шерсти — это достойная задача.
Иван Горшков. Из проекта «Натюрморт со сквишами». 2026
Что добавить на доску Pinterest современному художнику
Кроме «куч» на выставке «Натюрморт со сквишами» есть вылепленные вручную рельефы. Это редимейды из донейросетевого ретро-интернета. Такие «недоржаки». Лет десять назад в Москве открылась моя маленькая выставка «Мираж оборжаки». Горжусь этим названием. Потому что для искусства подходят не настоящие приколы и мемы, а мнимые. Вроде мы уже хотели поржать, а не над чем. Это пустотная форма. Когда мы всматриваемся, вся ржака развеивается, как туман. Именно такие картинки подходят в качестве арт-сырья. Но их мало. Потому что, во-первых, у изображения должна быть хорошая композиция с балансом динамики и статики. Чтобы она не разваливалась и при этом оставалась напряженной. Очень важно: это должно быть что-то непонятное. Тут самое сложное. Это не может быть ни кадр из известного фильма, ни футбол, ни реклама, ни приколы. А просто непонятно что. Иначе это плоская, тупая, двухходовая штука, совершенно неинтересная.
Все фигуративные изображения тут используются только как элемент абстракции. Сегодня, когда мы живем в мире, переполненном готовыми образами, абстрактная традиция не может оставаться такой же, как раньше. Если бы классики абстракционизма и футуризма, наши любимые и уважаемые отцы-прародители в мире искусства, появились здесь и сейчас и захотели сделать что-то крутое, им было бы очевидно: просто кругами и треугольниками уже не обойдешься. Это должны быть кружочки с видосами, квадраты с приколами, какими-то надписями, фоточками, тиктоками, мемами, эмодзи. Представляю, как Кандинский пишет большую картину, а у него во всей этой его геометрии гифки. Мне кажется, он бы сейчас так и сделал.
Выставка «Натюрморт со сквишами» пробудет в галерее современной авторской керамики «573» до 15 ноября (0+)
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