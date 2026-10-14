Полсотни уникальных диапозитивов, раскрашенных вручную, покажут на выставке в «Росфото»

«Раскрашивание диапозитивов превращало документальное свидетельство очевидца в эффектное зрелище. В культуре публичных показов XIX века повествование сочеталось с желанием автора произвести на зрителя глубокое впечатление. Сейчас для нас эти пластины являются одновременно историческим документом и художественным произведением», — говорят в выставочном центре.

Выставка «Туманные картины Трансвааля. Диапозитивы Евгения Максимова» будет открыта с 23 октября по 5 декабря в выставочном центре «Росфото» (3 этаж).

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