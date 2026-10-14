Полсотни уникальных диапозитивов, раскрашенных вручную, покажут на выставке в «Росфото»

На снимках, которые существуют в единичном экземпляре — вторая Англо-бурская война (1899-1902), непосредственным участником событий которой был их автор, путешественник, дипломат, военный корреспондент и отставной подполковник Российской империи Евгений Максимов.
Русско-голландский санитарный отряд. Отделение для выздоравливающих. 1899-1902
В год окончания войны раскрашенные диапозитивы Максимова демонстрировались в Народном доме императора Николая II в Петербурге с помощью «волшебного фонаря» — раннего типа проекционных аппаратов. «В таких показах визуальный ряд часто составляли изображения, выпускавшиеся большими тиражами, содержавшие информацию о событиях, природе и жизни в далеких странах. Диапозитивы Евгения Яковлевича Максимова существуют в единичном экземпляре», — отмечают в «Росфото».
Река Моддер вблизи Блумфонтейна. 1900
С 23 октября в «Росфото» можно будет увидеть разные этапы процесса: черно-белые негативы, которые становились основой для работы, промежуточные варианты и готовые раскрашенные стекла.
«Раскрашивание диапозитивов превращало документальное свидетельство очевидца в эффектное зрелище. В культуре публичных показов XIX века повествование сочеталось с желанием автора произвести на зрителя глубокое впечатление. Сейчас для нас эти пластины являются одновременно историческим документом и художественным произведением», — говорят в выставочном центре.
Выставка «Туманные картины Трансвааля. Диапозитивы Евгения Максимова» будет открыта с 23 октября по 5 декабря в выставочном центре «Росфото» (3 этаж).
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