Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Arts Square Gallery × Pavlova Hall открывается интеллектуальный салон о культуре, искусстве, истории и людях

Новый проект объединяет лекционный формат и камерные светские вечера в пространстве галереи на Итальянской, 5. В программе — встречи с искусствоведами и экспертами, гастрономические и винные коллаборации.

Фото предоставлено пресс-службой Arts Square Gallery × Pavlova Hall
Фото предоставлено пресс-службой Arts Square Gallery × Pavlova Hall
Фото предоставлено пресс-службой Arts Square Gallery × Pavlova Hall

14 октября первый вечер интеллектуального салона в галерее Arts Square Gallery будет посвящен Матильде Кшесинской — приме императорской сцены и одной из самых известных героинь петербургской истории рубежа XIX–XX веков. За прошедшее столетие история Кшесинской обросла множеством легенд, поэтому одной из главных тем встречи станет разговор о том, где заканчиваются исторические факты и начинается миф.

Слушатели лекции «Балет, игристое и Романовы: история Матильды Кшесинской» узнают о знаменитых 32 фуэте Кшесинской, ее отношениях с Романовыми, светской жизни Петербурга, истории особняка и драгоценностей, а также о том, как изменилась жизнь балерины после революции и переезда в Париж.

Отдельной частью вечера станет дегустация игристого вина и разговор о его месте в светской культуре эпохи.

Лекцию проведет искусствовед, спикер ДК Лурье Любовь Безрукова.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: