В Arts Square Gallery × Pavlova Hall открывается интеллектуальный салон о культуре, искусстве, истории и людях

Новый проект объединяет лекционный формат и камерные светские вечера в пространстве галереи на Итальянской, 5. В программе — встречи с искусствоведами и экспертами, гастрономические и винные коллаборации.
14 октября первый вечер интеллектуального салона в галерее Arts Square Gallery будет посвящен Матильде Кшесинской — приме императорской сцены и одной из самых известных героинь петербургской истории рубежа XIX–XX веков. За прошедшее столетие история Кшесинской обросла множеством легенд, поэтому одной из главных тем встречи станет разговор о том, где заканчиваются исторические факты и начинается миф.
Слушатели лекции «Балет, игристое и Романовы: история Матильды Кшесинской» узнают о знаменитых 32 фуэте Кшесинской, ее отношениях с Романовыми, светской жизни Петербурга, истории особняка и драгоценностей, а также о том, как изменилась жизнь балерины после революции и переезда в Париж.
Отдельной частью вечера станет дегустация игристого вина и разговор о его месте в светской культуре эпохи.
Лекцию проведет искусствовед, спикер ДК Лурье Любовь Безрукова.
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