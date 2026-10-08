В Arts Square Gallery × Pavlova Hall открывается интеллектуальный салон о культуре, искусстве, истории и людях

Слушатели лекции «Балет, игристое и Романовы: история Матильды Кшесинской» узнают о знаменитых 32 фуэте Кшесинской, ее отношениях с Романовыми, светской жизни Петербурга, истории особняка и драгоценностей, а также о том, как изменилась жизнь балерины после революции и переезда в Париж.

Отдельной частью вечера станет дегустация игристого вина и разговор о его месте в светской культуре эпохи.

Лекцию проведет искусствовед, спикер ДК Лурье Любовь Безрукова.