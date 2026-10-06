Работы забытого авангардиста Савелия Шлейфера покажут в Петропавловской крепости

15 октября в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости стартует выставка «Открывая имена авангарда: Савелий Шлейфер». В экспозицию войдет более 50 произведений художника и театрального мастера — всего известно примерно 70 его сохранившихся работ. Экспозицию приурочили к 145-летию со дня рождения автора.

Савелий Шлейфер родился в сентябре 1881 года в Одессе. Он учился в Одесском художественном училище и в училище при Императорской Академии художеств в Петербурге, а также в парижской Академии изящных искусств. Вернувшись в Россию, в 1909 году он вступил в «Союз молодежи» — первое столичное объединение русского авангарда, которое создали художники-супруги Михаил Матюшин и Елена Гуро.

За годы существования Союза Шлейфер представил на коллективных выставках более 50 работ, а с 1911 года он много трудился в театральной сфере как сценограф. В 1919 году Шлейфер уехал в Весьегонск Тверской губернии, где основал Свободные художественные мастерские. Самым знаменитым учеником Шлейфера стал будущий президент Академии художеств СССР Владимир Серов.

В начале 1920-х годов Шлейфер вернулся работать в Петроград. В 1924 году его работы отправили на 14-ю Международную художественную выставку (нынешняя Венецианская биеннале): из представленных там на выставке в Петропавловской крепости можно будет увидеть «Сельский рынок зимой», «Мужской портрет в синем» и «Крестьянскую девушку».

В 1927-м Шлейфер эмигрировал во Францию. В Париже он работал как художник-гример, занимался живописью и выставлялся. С началом Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, Шлейфера как советского гражданина арестовали и отправили в лагерь Компьень, где он написал свои последние картины. В сентябре 1942 года Савелия перевели в Дранси, а еще через несколько дней — в Освенцим, где художник погиб.