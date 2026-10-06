Работы забытого авангардиста Савелия Шлейфера покажут в Петропавловской крепости

Известны порядка 70 сохранившихся произведений мастера — на выставке представят свыше 50 из них.
Савелий Шлейфер. Сельский пейзаж с купальщицами. 1915–1924
15 октября в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости стартует выставка «Открывая имена авангарда: Савелий Шлейфер». В экспозицию войдет более 50 произведений художника и театрального мастера — всего известно примерно 70 его сохранившихся работ. Экспозицию приурочили к 145-летию со дня рождения автора.
Савелий Шлейфер родился в сентябре 1881 года в Одессе. Он учился в Одесском художественном училище и в училище при Императорской Академии художеств в Петербурге, а также в парижской Академии изящных искусств. Вернувшись в Россию, в 1909 году он вступил в «Союз молодежи» — первое столичное объединение русского авангарда, которое создали художники-супруги Михаил Матюшин и Елена Гуро.
За годы существования Союза Шлейфер представил на коллективных выставках более 50 работ, а с 1911 года он много трудился в театральной сфере как сценограф. В 1919 году Шлейфер уехал в Весьегонск Тверской губернии, где основал Свободные художественные мастерские. Самым знаменитым учеником Шлейфера стал будущий президент Академии художеств СССР Владимир Серов.
В начале 1920-х годов Шлейфер вернулся работать в Петроград. В 1924 году его работы отправили на 14-ю Международную художественную выставку (нынешняя Венецианская биеннале): из представленных там на выставке в Петропавловской крепости можно будет увидеть «Сельский рынок зимой», «Мужской портрет в синем» и «Крестьянскую девушку».
В 1927-м Шлейфер эмигрировал во Францию. В Париже он работал как художник-гример, занимался живописью и выставлялся. С началом Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, Шлейфера как советского гражданина арестовали и отправили в лагерь Компьень, где он написал свои последние картины. В сентябре 1942 года Савелия перевели в Дранси, а еще через несколько дней — в Освенцим, где художник погиб.
Критики-современники сравнивали Шлейфера с Полем Сезанном (у одесского авангардиста тоже есть купальщицы!), Марком Шагалом, Николаем Кульбиным и Мстиславом Добужинским. В своих произведениях он совмещал академическую школу с чертами передовых направлений: импрессионизма и экспрессионизма.
В новую экспозицию среди прочего войдут 13 портретов кисти художника: «Портрет старика», «Портрет молодого человека», полотна из «крестьянского цикла» и с Владимиром Лениным. Пейзажная часть выставки охватит ранние виды Бахчисарая, поздние сельские картины весьегонского цикла, а также «Пейзаж с фабрикой» 1942 года — один из последних холстов, написанных Шлейфером в концлагере.
Его театральную карьеру представят через зарисовки и эскизы костюмов к постановке «Царь Максемьян и ево непокорный сын Адольфа» (1911). Наброски дополнят фотографией Карла Буллы, сделанной во время показа постановки: помимо оформления Шлейфера, в кадре можно увидеть его самого на сцене в одной из актерских партий.
Ретроспектива «Открывая имена авангарда: Савелий Шлейфер» пробудет в Петропавловской крепости с 15 октября до 28 марта. Вход по билетам выставочного зала.
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