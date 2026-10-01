Студия Chertogi открывает выставку «Присутствие» о связях архитектуры, памяти и времени

Междисциплинарная художница Алена Ковалли создает монохромные узоры лабиринтов. Эдгар Инвокер в своих работах фокусируется на пограничном состоянии реальности. Егор Щаблыкин переосмысляет метод магического реализма и встраивает архитектуру в контекст идей японской философии о Цукумогами — вещи, обретшей душу.

Екатерина Прокопенко обращается к душе целого города, создает его осязаемый и ускользающий образ. В графике Анастасии Вакориной пространство раскрывается как система тайных шифров. Михаил Пастухов через скульптурные формы исследует человека в городской среде и ищет героя своего времени. Фотографии Ивана Турухано выступают своего рода окном в условную реальность, время в которой течет по-своему.

В визуальном повествовании авторы балансируют между документацией и интерпретацией. Память, заключенную в архитектурных формах, анализируют на личном и коллективном уровне.

«Присутствие» продлится с 1 октября до 1 ноября на Чапаева, 17, корп. 2, стр. 1. Вход свободный.

16+