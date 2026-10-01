Студия Chertogi открывает выставку «Присутствие» о связях архитектуры, памяти и времени

Фотография, скульптура, живопись и графика семи авторов в экспозиции с 1 октября.
Эдгар Инвокер
1 октября в иммерсивной студии интерьера Chertogi открывается выставка «Присутствие». В экспозицию, посвященную архитектуре как носителю, вошли работы семи художников: Анастасии Вакориной, Эдгара Инвокера, Алены Ковалли, Михаила Пастухова, Екатерины Прокопенко, Ивана Турухано и Егора Щаблыкина. Куратором проекта стала искусствовед Анна Никифорова.
В графических, живописных и фотоработах авторы обратились к феномену архитектурных форм как мест сохранения человеческой памяти. Произведения в разных медиумах образуют единую систему и осмысляют, как архитектура фиксирует время и вместе с тем влияет на его восприятие.
Междисциплинарная художница Алена Ковалли создает монохромные узоры лабиринтов. Эдгар Инвокер в своих работах фокусируется на пограничном состоянии реальности. Егор Щаблыкин переосмысляет метод магического реализма и встраивает архитектуру в контекст идей японской философии о Цукумогами — вещи, обретшей душу.
Екатерина Прокопенко обращается к душе целого города, создает его осязаемый и ускользающий образ. В графике Анастасии Вакориной пространство раскрывается как система тайных шифров. Михаил Пастухов через скульптурные формы исследует человека в городской среде и ищет героя своего времени. Фотографии Ивана Турухано выступают своего рода окном в условную реальность, время в которой течет по-своему.
В визуальном повествовании авторы балансируют между документацией и интерпретацией. Память, заключенную в архитектурных формах, анализируют на личном и коллективном уровне.
«Присутствие» продлится с 1 октября до 1 ноября на Чапаева, 17, корп. 2, стр. 1. Вход свободный.
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