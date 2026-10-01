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Искусство

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Студия Chertogi открывает выставку «Присутствие» о связях архитектуры, памяти и времени

Фотография, скульптура, живопись и графика семи авторов в экспозиции с 1 октября.

Эдгар Инвокер
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Эдгар Инвокер

1 октября в иммерсивной студии интерьера Chertogi открывается выставка «Присутствие». В экспозицию, посвященную архитектуре как носителю, вошли работы семи художников: Анастасии Вакориной, Эдгара Инвокера, Алены Ковалли, Михаила Пастухова, Екатерины Прокопенко, Ивана Турухано и Егора Щаблыкина. Куратором проекта стала искусствовед Анна Никифорова.

В графических, живописных и фотоработах авторы обратились к феномену архитектурных форм как мест сохранения человеческой памяти. Произведения в разных медиумах образуют единую систему и осмысляют, как архитектура фиксирует время и вместе с тем влияет на его восприятие.

Алена Ковалли
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Алена Ковалли

Михаил Пастухов
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Михаил Пастухов

Екатерина Прокопенко
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Екатерина Прокопенко

Егор Щаблыкин
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Егор Щаблыкин

Анастасия Вакорина
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Анастасия Вакорина

Иван Турухано
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Никифоровой

Иван Турухано

Междисциплинарная художница Алена Ковалли создает монохромные узоры лабиринтов. Эдгар Инвокер в своих работах фокусируется на пограничном состоянии реальности. Егор Щаблыкин переосмысляет метод магического реализма и встраивает архитектуру в контекст идей японской философии о Цукумогами — вещи, обретшей душу.

Екатерина Прокопенко обращается к душе целого города, создает его осязаемый и ускользающий образ. В графике Анастасии Вакориной пространство раскрывается как система тайных шифров. Михаил Пастухов через скульптурные формы исследует человека в городской среде и ищет героя своего времени. Фотографии Ивана Турухано выступают своего рода окном в условную реальность, время в которой течет по-своему.

В визуальном повествовании авторы балансируют между документацией и интерпретацией. Память, заключенную в архитектурных формах, анализируют на личном и коллективном уровне.

«Присутствие» продлится с 1 октября до 1 ноября на Чапаева, 17, корп. 2, стр. 1. Вход свободный.

16+

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