Студенты Школы дизайна ВШЭ воссоздадут свежескошенное поле на выставке в галерее bulthaup

1 октября в галерее bulthaup начнет работу выставка студентов петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ «Материя осени». Проект посвятили природным фактурам и материалам как элементу текстильного дизайна в моде и интерьере. Экспозицию построили вокруг метафоры сбора урожая: через интерьерные арт-объекты, текстильные панно и предметы одежды студенты воссоздают образ свежескошенного поля с природными мотивами и следами человеческого труда.

Студенты и кураторы Школы дизайна видят в работе с текстилем самостоятельный метод высказывания и визуального повествования. В своей практике учащиеся используют ручные и промышленные техники, исследуют ремесленные навыки и современные технологии — от методов переплетения нити до применения полимеров.

Идея выставки «Материя осени» принадлежит руководителю профиля «Дизайн одежды» в петербургской Вышке, основателю бренда House of Leo Леониду Алексееву. Куратором от галереи bulthaup выступила Наталья Сиверина. За звуковое оформление отвечал Ярослав Леонидов.

В числе авторов экспозиции — Евгения Мариер, Лика Ширыкалова, Василиса Ява Лина, Светлана Заозерская, Николь Аллерборн, Мария Богданова, Алина Мулдагалиева, Аристарх Муленко, Анастасия Сухова, Даниил Кузеванов и Дао Чук Линь.

Проект дополнили публичной программой. 7 октября в 19:00 Леонид Алексеев расскажет о текстильных трендах в моде и интерьере. 9 октября в 19:00 куратор выставки Наталья Сиверина и дизайнер интерьера Екатерина Никифорова проведут паблик-ток «Ткань как самостоятельный нарратив в искусстве и дизайне». В планах на вечер 15 октября — лекция дизайнера-разработчика инновационных тканей и вышивки для люкс-брендов Евгения Сычева (работал с Hermes, Chanel, LVMH!) «Текстиль за пределами ткани: новые технологии, материалы и художественные практики».

«Материя осени» пробудет с 1 по 18 октября на Большой Конюшенной, 2. Вход на выставку свободный, на события — по регистрации.

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