Галерея Anna Nova открывает выставку Димы Филиппова: художник рисует вымышленные миры через расщепление света

Проект «В воображаемой стране» представят 9 октября.
Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026
9 октября в галерее Anna Nova откроют персональную выставку «В воображаемой стране» художника Димы Филиппова. В экспозицию войдут фотографии, световые объекты, графика и видео-арт. В центре визуального повествования — работы, для которых автор расщепил солнечный свет с помощью оптических инструментов.
Дима Филиппов живет и работает в Москве. Художник и куратор, он развивает галерею «Электрозавод» и платформу «Экспедиции». Дима переносит свою арт-практику в исследовательское поле: большинство произведений он создает в окрестностях родного города Горняка в Алтайском крае, а также в поселке Эльтон и у одноименного озера в Волгоградской области.
Филиппов анализирует отношения человека и ландшафта. В новом проекте через управление взглядом, наложение линий горизонта друг на друга художник создает образ воображаемой страны. Ее черты проступают в линиях света, пойманных через самодельные одноразовые объективы.
Выставки Филиппова проходили в Московском Музее Современного Искусства, Музее АРТ4, в галерее «Триумф». Его работы находятся в коллекциях Музея AZ, суздальского «МИРА Центра», Фонда Екатерины Лапшиной и фонда «Геометрия».
Новый проект «В воображаемой стране» экспонируют с 9 октября по 15 ноября на Жуковского, 28. Вход по билетам галереи.
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