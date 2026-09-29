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Искусство

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Галерея Anna Nova открывает выставку Димы Филиппова: художник рисует вымышленные миры через расщепление света

Проект «В воображаемой стране» представят 9 октября.

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026

9 октября в галерее Anna Nova откроют персональную выставку «В воображаемой стране» художника Димы Филиппова. В экспозицию войдут фотографии, световые объекты, графика и видео-арт. В центре визуального повествования — работы,  для которых автор расщепил солнечный свет с помощью оптических инструментов.

Дима Филиппов живет и работает в Москве. Художник и куратор, он развивает галерею «Электрозавод» и платформу «Экспедиции». Дима переносит свою арт-практику в исследовательское поле: большинство произведений он создает в окрестностях родного города Горняка в Алтайском крае, а также в поселке Эльтон и у одноименного озера в Волгоградской области.

Филиппов анализирует отношения человека и ландшафта. В новом проекте через управление взглядом, наложение линий горизонта друг на друга художник создает образ воображаемой страны. Ее черты проступают в линиях света, пойманных через самодельные одноразовые объективы.

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Дима Филиппов. В воображаемой стране (фрагмент). 2026

Выставки Филиппова проходили в Московском Музее Современного Искусства, Музее АРТ4, в галерее «Триумф». Его работы находятся в коллекциях Музея AZ, суздальского «МИРА Центра», Фонда Екатерины Лапшиной и фонда «Геометрия».

Новый проект «В воображаемой стране» экспонируют с 9 октября по 15 ноября на Жуковского, 28. Вход по билетам галереи.

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