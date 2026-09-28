В Музее Фаберже прочитают цикл лекций об искусстве и дизайне модерна

9 октября в Музее Фаберже стартует цикл лекций «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом». На четырех встречах искусствовед, преподаватель Института истории СПбГУ и школы Masters Тамара Карюк расскажет о региональных вариациях искусства и дизайна эпохи в разных странах Европы: от франко-бельгийского ар-нуво до переосмысления национальных традиций в Скандинавии.

Под модерном понимают период в развитии европейского искусства на рубеже XIX и XX веков. В это же время возникает одноименный стиль (другое его название — ар-нуво), для которого характерны изысканная декоративность, плавные линии, органические формы и вдохновение природой. Модерн как стиль не стоит путать с модернизмом — движением в искусстве и архитектуре начала XX века, которое, напротив, стремится к отказу от декора в пользу функциональности.

Серия встреч в Музее Фаберже начнется 9 октября с разговора о становлении ар-нуво в Бельгии и Франции. Тамара Карюк сфокусируется на концепции «тотального» дизайна и «флоральном» языке эпохи. Среди героев — архитектор Виктор Орта, архитектор и живописец Анри ван де Велде, дизайнер мебели Луи Мажорель, художник Эмиль Галле, братья-стеклоделы Огюст и Антонен Дом, ювелир Рене Лалик.

В программе 20 октября — модернизм Великобритании, Германии и Австрии. Лектор проследит путь от английского движения Arts and Crafts и творчества Уильяма Морриса к Чарльзу Ренни Макинтошу и «геометрическому стилю Глазго». Особое внимание Тамара уделит Йозефу Хоффману, Коломану Мозеру и другим участникам Венских мастерских как визионерам дизайн-проектирования XX века.

23 октября состоится лекция «В поисках национального стиля: Скандинавия и Финляндия». Слушатели узнают о декоративно-прикладном искусстве Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Среди героев встречи — Аксели Галлен-Каллела, Элиель Сааринен, Герхард Мунте, Фрида Хансен, Торвальд Биндесбелль, Карл и Карин Ларссон и другие мастера, чьи эксперименты предвосхитили путь скандинавского дизайна.

Замыкает цикл лекция 30 октября о декоративно-прикладном искусстве эпохи модерна в России. В фокусе — работа Абрамцевского художественного кружка и мастерских Талашкина, творчество Михаила Врубеля и Сергея Малютина, неорусская эстетика и интернациональная стилистика прикладного искусства. Отдельную часть посвятят ювелирному делу и произведениям фирмы Фаберже.

Встречи начинаются в 18:30 на набережной Фонтанки, 21. Билеты в продаже на сайте музея.

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