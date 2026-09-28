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Искусство

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DiDi Gallery открывает «Лабиринт Павла» — персональную выставку Павла Плетнева с работами из вторсырья

Тотальную инсталляцию представят 2 октября.

Павел Плетнев. Круглосуточно закрыто. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Павел Плетнев. Круглосуточно закрыто. 2025

2 октября в DiDi Gallery стартует персональная выставка Павла Плетнева «Лабиринт Павла». В залах появится тотальная инсталляция с живописью, графикой, большими и малыми объектами, которые художник мастерит из вторичного сырья.

Главный герой экспозиции — одинокий путник, который блуждает в лабиринте среди образов истории и повседневного потребления. На фоне фантастического пейзажа он ищет свое мироощущение и стиль.

В своей практике петербургский художник Павел Плетнев использует пластик, металл, упаковку и цифровой мусор. Помимо экологических мотивов, в его работе с вторсырьем заложен вопрос о повторяемости идей и образов. Автор присваивает, цитирует, копирует и деконструирует уже знакомые визуальные формы — от классической архитектуры до интернет-мемов.

Павел Плетнев. Синий Сфинкс. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Павел Плетнев. Синий Сфинкс. 2026

Павел Плетнев. Танин мячик нашелся! 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Павел Плетнев. Танин мячик нашелся! 2025

«Лабиринт Павла» пробудет со 2 октября по 22 ноября на Большом проспекте В. О., 62. Вход свободный.

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