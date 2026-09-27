В Петербурге воссоздали цифровой облик сподвижника Петра I Романа Брюса

Роман Вилимович Брюс начал службу в «потешных» полках Петра I и стал одним из его ключевых сподвижников в годы Северной войны. Под его непосредственным руководством строилась каменная Петропавловская крепость, а также успешно отражались неоднократные нападения шведов на молодой город.