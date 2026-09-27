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Искусство

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В Петербурге воссоздали цифровой облик сподвижника Петра I Романа Брюса

Реконструкция войдет в обновленную экспозицию Музея истории Петербурга.

Фото: телеграм-канал «Форум объединенных культур»

Петербургские специалисты получили первую цифровую реконструкцию облика Романа Брюса — генерал-лейтенанта русской армии и первого обер-коменданта города.

После завершения антропологических исследований останки Романа Брюса планируется перезахоронить, заявил главный археолог Государственного музея истории Петербурга Николай Смирнов.

«Это абсолютно достоверная реконструкция, хотя пока и выполненная цифровым методом. Пластическая реконструкция сейчас находится в процессе изготовления», — сказал Смирнов в интервью для ТАСС.

Роман Вилимович Брюс начал службу в «потешных» полках Петра I и стал одним из его ключевых сподвижников в годы Северной войны. Под его непосредственным руководством строилась каменная Петропавловская крепость, а также успешно отражались неоднократные нападения шведов на молодой город.

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