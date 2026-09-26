Эрмитажу подарили портрет французской императрицы Жозефины де Богарне

Теперь в Петербурге можно увидеть портрет императрицы Франции Жозефины де Богарне — его подарила музею из личной коллекции итальянская герцогиня Оливия Сальвиати.

«Я решила передать портрет Жозефины де Богарне музею Эрмитаж в качестве символа мира, дружбы и диалога между народами», — прокомментировала свой жест герцогиня.

На картине начала XIX века Жозефина предстает в образе жрицы богини любви Венеры — в муслиновом платье-тунике, которое вскоре после написания портрета вошло в моду по всей Европе.

Работа кисти итальянского художника Андреа Аппиани уже включена в постоянную экспозицию музея. Ее разместили напротив портрета Наполеона Бонапарта того же художника из коллекции Эрмитажа, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.