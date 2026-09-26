Эрмитажу подарили портрет французской императрицы Жозефины де Богарне

В дар музею его передала итальянская герцогиня Оливия Сальвиати.
Теперь в Петербурге можно увидеть портрет императрицы Франции Жозефины де Богарне — его подарила музею из личной коллекции итальянская герцогиня Оливия Сальвиати.
«Я решила передать портрет Жозефины де Богарне музею Эрмитаж в качестве символа мира, дружбы и диалога между народами», — прокомментировала свой жест герцогиня.
На картине начала XIX века Жозефина предстает в образе жрицы богини любви Венеры — в муслиновом платье-тунике, которое вскоре после написания портрета вошло в моду по всей Европе.
Работа кисти итальянского художника Андреа Аппиани уже включена в постоянную экспозицию музея. Ее разместили напротив портрета Наполеона Бонапарта того же художника из коллекции Эрмитажа, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Жозефина де Богарне — первая жена Наполеона Бонапарта и императрица Франции. Она вышла замуж за будущего правителя в 1796 году, и именно с его подачи стала носить имя, под которым вошла в историю. В 1809 году их союз распался из-за отсутствия наследника, однако Бонапарт сохранил за бывшей женой ее титул, дворец Мальмезон и щедрое содержание. Хотя совместных детей у них не было, ее дети от первого брака заняли престолы многих европейских государств.
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