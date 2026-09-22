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Искусство

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Русский музей покажет работы позднего мирискусника Всеволода Воинова

Портрет Михаила Кузмина и еще около 150 произведений графика в экспозиции с 25 сентября.

Всеволод Воинов. Скач коня. 1915
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Скач коня. 1915

25 сентября в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открывается выставка «Всеволод Воинов: художник, музейщик, критик». В Павловских покоях представят порядка 150 рисунков, живописных работ и гравюр, созданных мастером. Также покажут архивные материалы, монографии и каталоги выставок, которые организовал сам герой проекта.

Всеволод Воинов — график ленинградской школы, представитель младшего поколения авторов из объединения «Мир искусства». Его становление проходило в 1910-х, в эпоху Серебряного века, а активная творческая карьера пришлась на годы после революции.

Воинов был не только художником, но и искусствоведом. В 1920-е годы он возглавлял Отделение рисунков и гравюр Русского музея, организовал выставки современной графики. Как художественный критик он сотрудничал с профильными и популярными изданиями об искусстве: от «Аполлона» до «Красной панорамы».

Всеволод Воинов. Портрет поэта Михаила Кузмина. 1921
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Портрет поэта Михаила Кузмина. 1921

Всеволод Воинов. Гиацинты. Ок.1912
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Гиацинты. Ок.1912

Всеволод Воинов. Деревенская стройка, 1927
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Деревенская стройка, 1927

Всеволод Воинов. Автопортрет. 1925
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Автопортрет. 1925

Всеволод Воинов. Юкки. Хутор и суслоны. 1925
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Всеволод Воинов. Юкки. Хутор и суслоны. 1925

В первом зале экспозиции появятся работы 1910-х годов, в том числе «Гиацинты» (около 1912) и «Скач коня» (иное название — «Амазонка», 1915). Во втором зале — линогравюры и ксилографии 1920-х, включая прославивший графика «Портрет Михаила Кузмина» (1921). Дальше зрители увидят пейзажные рисунки и акварели. Завершат выставку произведения, которые Всеволод создал в период эвакуации в Казахстане.

«Всеволод Воинов. Художник, музейщик, критик» пробудет с 25 сентября по 18 января на Садовой, 2. Вход по билетам музея.

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