Русский музей покажет работы позднего мирискусника Всеволода Воинова

25 сентября в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открывается выставка «Всеволод Воинов: художник, музейщик, критик». В Павловских покоях представят порядка 150 рисунков, живописных работ и гравюр, созданных мастером. Также покажут архивные материалы, монографии и каталоги выставок, которые организовал сам герой проекта.

Всеволод Воинов — график ленинградской школы, представитель младшего поколения авторов из объединения «Мир искусства». Его становление проходило в 1910-х, в эпоху Серебряного века, а активная творческая карьера пришлась на годы после революции.

Воинов был не только художником, но и искусствоведом. В 1920-е годы он возглавлял Отделение рисунков и гравюр Русского музея, организовал выставки современной графики. Как художественный критик он сотрудничал с профильными и популярными изданиями об искусстве: от «Аполлона» до «Красной панорамы».