Композитор Владимир Мартынов и еще свыше 40 авторов создали оммаж сборнику футуристов «Садок Судей»

Со 2 по 4 октября в Библиотеке книжной графики пройдет Форум коллекционеров книги художника. В экспозицию войдут редкие предметы на стыке книжной культуры и искусств, в том числе книги из оттисков древесных срезов, «письмена» в миниатюрных бутылочках, тексты на чугунных сковородках и утюгах. В центре экспозиции — альманах «Садок Судей III» к 140-летию поэта-авангардиста, «председателя земного шара» Велимира Хлебникова.

Первые сборники русских футуристов «Садок судей I» и «Садок судей II» вышли в 1910 и 1913 годах. На бумаге от обоев свои рисунки и стихи опубликовали Велимир Хлебников, Василий Каменский, братья Бурлюки, Алексей Крученых, Владимир Маяковский и другие авторы.

В новую книгу-оммаж «Садок Судей III» (тоже на обойной бумаге!) вошли стихи более 40 поэтов и музыкантов. Среди них — композитор Владимир Мартынов, поэты Константин Кедров и Сергей Бирюков, математик Владимир Аристов, саксофонист Алексей Круглов. Оформили сборник художники Леонид Тишков, Владимир Наседкин, Игорь Иогансон, Сергей Якунин и Василий Власов.