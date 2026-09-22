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Искусство

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Композитор Владимир Мартынов и еще свыше 40 авторов создали оммаж сборнику футуристов «Садок Судей»

Альманах «Садок Судей III» (со стихами и рисунками на листах обоев!) представят в начале октября в Библиотеке книжной графики.

Владимир Мартынов. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Форума коллекционеров книги художника и печатной графики

Владимир Мартынов. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026

Со 2 по 4 октября в Библиотеке книжной графики пройдет Форум коллекционеров книги художника. В экспозицию войдут редкие предметы на стыке книжной культуры и искусств, в том числе книги из оттисков древесных срезов, «письмена» в миниатюрных бутылочках, тексты на чугунных сковородках и утюгах. В центре экспозиции — альманах «Садок Судей III» к 140-летию поэта-авангардиста, «председателя земного шара» Велимира Хлебникова.

Первые сборники русских футуристов «Садок судей I» и «Садок судей II» вышли в 1910 и 1913 годах. На бумаге от обоев свои рисунки и стихи опубликовали Велимир Хлебников, Василий Каменский, братья Бурлюки, Алексей Крученых, Владимир Маяковский и другие авторы.

В новую книгу-оммаж «Садок Судей III» (тоже на обойной бумаге!) вошли стихи более 40 поэтов и музыкантов. Среди них — композитор Владимир Мартынов, поэты Константин Кедров и Сергей Бирюков, математик Владимир Аристов, саксофонист Алексей Круглов. Оформили сборник художники Леонид Тишков, Владимир Наседкин, Игорь Иогансон, Сергей Якунин и Василий Власов.

Валерий Корчагин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Форума коллекционеров книги художника и печатной графики

Валерий Корчагин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026

Виктор Лукин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Форума коллекционеров книги художника и печатной графики

Виктор Лукин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026

Владимир Наседкин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Форума коллекционеров книги художника и печатной графики

Владимир Наседкин. Фрагмент альманаха «Садок Судей III». 2026

Со 22 сентября по 5 октября в Библиотеке книжной графики проходит выставка об оригинальном издании «Садка Судей» 1910 года. В экспозицию включили подлинные страницы книги и арт-объекты.

«Садок Судей III» и другие экспонаты Форума коллекционеров пробудут со 2 по 4 октября на 7-й Красноармейской, 30. Вход свободный.

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