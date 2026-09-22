Иммерсивная карта Петербурга с музыкой mader nort появится в Доме Радио

С 25 по 27 сентября в Петербурге состоится фестиваль мультимедиа Digital Rain. В рамках арт-программы события творческое объединение mader nort покажет в Доме Радио инсталляцию «Петербург. За пределом». Работа представляет собой настенный ковер с картой города, дополненный проекциями и пространственным звуком.

Инсталляция вдохновлена поэмой Александра Пушкина «Медный всадник». Авторы представляют город как место борьбы человеческой воли со стихией, а еще как огромное существо, которое поглощает «маленьких людей». Музыку для проекта mader nort написали сами.

Объединение музыкантов, танцовщиков, актеров и медиахудожников mader nort основали в 2022 году пианисты Ярослав Коваленко и Владислав Федоров. Коллектив популяризирует минимализм как концепцию и исследует русский код в современной культуре. Артисты проекта участвовали в перформансе MINIM, который стал лауреатом премии Сергея Курехина, а также ставили спектакль «67/3. одна ночь из жизни трех композиторов», номинированный на театральную премию «Золотой софит».

Фестиваль Digital Rain, под эгидой которого покажут инсталляцию, объединяет цифровое искусство и форум о технологиях, медиа и городской среде. Среди спикеров этого года — куратор ярмарки Port Art Fair Анна Заведий, главный куратор Новой сцены Александринского театра Анастасия Анненкова, директор Школы медиа петербургского кампуса НИУ ВШЭ Алла Ахмадуллина и директор Центра искусства и науки Университета ИТМО Ольга Вад.

«Петербург. За пределом» пробудет с 25 по 27 сентября на Невском, 62. Вход свободный.

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