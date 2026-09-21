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Искусство

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Работы многолетнего фотографа Vogue Italia Бардо Фабиани покажут в Эрарте

Проект «Память о прекрасном прошлом» с портретами Кейт Мосс и Клаудии Шиффер в экспозиции с 25 сентября.

Бардо Фабиани. Портрет Кейт Мосс
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

Бардо Фабиани. Портрет Кейт Мосс

25 сентября в музее современного искусства Эрарта открывается фотовыставка «Память о прекрасном прошлом». В залах представят снимки итальянского фотографа Бардо Фабиани, который более 25 лет сотрудничал с Vogue Italia. В экспозиции появятся портреты супермоделей Кейт Мосс и Клаудии Шиффер, актрисы Миллы Йовович и других героев европейской моды второй половины XX века.

Бардо родился в 1953 году. Сын дизайнеров Симонетты Колонна ди Чезаро и Альберто Фабиани, он с детства разбирался в моде и искусстве, а свой первый фотоаппарат получил в семь лет. В 1971 году он переехал в Лондон, где через год стал ассистентом фотографа Дэвида Бейли в британском Vogue. Ранние истории Фабиани снимал для Daily Telegraph и Sunday Times Magazine.

В 1975 году он переехал в Милан, где начал работать в Vogue Italia. Позже вернулся в Лондон, открыл студию на Глиб Плейс и сотрудничал с журналом Ritz. Также Фабиани занимался рекламными кампаниями для британских брендов и универмагов, включая Selfridges, Debenhams, Marks & Spencer и Burberry.

Бардо Фабиани. Портрет Дональда Сазерленда
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

Бардо Фабиани. Портрет Дональда Сазерленда

Бардо Фабиани. Портрет Клаудии Шиффер
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

Бардо Фабиани. Портрет Клаудии Шиффер

Бардо Фабиани
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

Бардо Фабиани

Бардо Фабиани
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

Бардо Фабиани

В его объектив попадали среди прочих Жерар Депардье, Линда Евангелиста, Джорджо Армани, Роберто Кавалли, Кристиан Лакруа и Дональд Сазерленд. Над кавер-стори и модными съемками для Vogue Italia Фабиани работал в тесной связке с редактором Анной Пьяджи. На выставке в Эрарте покажут его портретные и коммерческие снимки, архивные материалы и издания, посвященные моде.

«Память о прекрасном прошлом» Бардо Фабиани продлится с 25 сентября до 13 декабря на 29-й линии В. О., 2. Билеты в продаже на сайте Эрарты.

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