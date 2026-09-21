Работы многолетнего фотографа Vogue Italia Бардо Фабиани покажут в Эрарте

25 сентября в музее современного искусства Эрарта открывается фотовыставка «Память о прекрасном прошлом». В залах представят снимки итальянского фотографа Бардо Фабиани, который более 25 лет сотрудничал с Vogue Italia. В экспозиции появятся портреты супермоделей Кейт Мосс и Клаудии Шиффер, актрисы Миллы Йовович и других героев европейской моды второй половины XX века.

Бардо родился в 1953 году. Сын дизайнеров Симонетты Колонна ди Чезаро и Альберто Фабиани, он с детства разбирался в моде и искусстве, а свой первый фотоаппарат получил в семь лет. В 1971 году он переехал в Лондон, где через год стал ассистентом фотографа Дэвида Бейли в британском Vogue. Ранние истории Фабиани снимал для Daily Telegraph и Sunday Times Magazine.

В 1975 году он переехал в Милан, где начал работать в Vogue Italia. Позже вернулся в Лондон, открыл студию на Глиб Плейс и сотрудничал с журналом Ritz. Также Фабиани занимался рекламными кампаниями для британских брендов и универмагов, включая Selfridges, Debenhams, Marks & Spencer и Burberry.